Snapdragon 7 Gen 4 SoC के साथ आएगा Realme 15 Pro 5G; ब्रांड ने किया कंफर्म

Realme 15 Smartphone Series: स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी 24 जुलाई को भारत में अपनी लेटेस्ट Realme 15 स्मार्टफोन सीरीज़ को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेगा। इस सीरीज में Realme 15 5G और Realme 15 Pro 5G स्मार्टफोन भारतीय बाजार में पेश किए जाएंगे। वहीं, लॉन्च से पहले ही Realme 15 Pro 5G के प्रोसेसर की जानकारी सामने आ चुकी है।

Realme India ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि Realme 15 Pro 5G स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 SoC द्वारा संचालित होगा। साथ ही फ्लिपकार्ट पर एक माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी गई है। Realme 15 स्मार्टफोन सीरीज़ के दोनों फोन में 6 बेहतरीन अपग्रेड्स होने की उम्मीद है – ज़्यादा स्मार्ट AI-एन्हांस्ड एक्सपीरियंस, बोल्ड डिज़ाइन, ब्राइट डिस्प्ले, स्लिम बॉडी, ज़्यादा बैटरी लाइफ, क्लियर कैमरा, शार्प वीडियो और सबसे तेज़ चिपसेट, सबसे स्मूथ मल्टीटास्किंग। इनमें इंडस्ट्री का पहला AI एडिट जिन्न होगा।

From action to romance, just like Vicky, the #realme15Pro5G switches it up in style.

Powered by Snapdragon 7 Gen 4, it’s multitasking made effortless.

Dropping 24th July, 7 PM.

Know More:https://t.co/sXUtmw9SHqhttps://t.co/KCIw1yIo6s#realme15Series5G #AIPartyPhone pic.twitter.com/D6x4JjqzhG

— realme (@realmeIndia) July 9, 2025