Realme 15 Pro के गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन का फ्लिपकार्ट लैंडिंग पेज हुआ लाइव, फोन के स्पेक्स का भी खुलासा

Realme 15 Pro Game of Thrones Edition: रियलमी ने पिछले दिनों अपने Realme 15 Pro स्मार्टफोन के Game of Thrones Edition को भारतीय बाज़ार में लॉन्च करने की घोषणा की गई थी। जिसके बाद अपकमिंग डिवाइस का फ्लिपकार्ट लैंडिंग पेज देश में लाइव हो गया है। इसके साथ ही इस स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन के कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन और फीचर्स भी खुलासा हो गया है। आइये इसके बारे में और जानें।

फ्लिपकार्ट पोस्टर के अनुसार, आगामी Realme 15 Pro Game of Thrones Edition स्मार्टफोन भारत में एक फ्लिपकार्ट यूनिक प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च होगा। इस फोन को बिग बिलियन डेज़ सेल (बिग बिलियन डेज़ स्पेशल) में उतारने की तैयारी है। यह अपकमिंग डिवाइस एक लिमिटेड एडिशन गिफ्टिंग बॉक्स में आएगा जो डेनेरीस टार्गैरियन के ड्रैगन एग वुडन बॉक्स से प्रेरित है। फोन का UI बर्फ और आग-थीम वाले UI कस्टमाइज़ेशन विकल्पों का पालन करेगा।

Realme 15 Pro GOT Edition में अपने स्टैंडर्ड एडिशन के विपरीत ऊपर की तरफ एक अनोखा आयताकार रियर कैमरा मॉड्यूल होगा जिसके दोनों निचले हिस्सों पर दो पंजे होंगे। लेंस और फ्लैशलाइट्स की व्यवस्था एक जैसी है, और रियर पैनल पर Sony IMX896 मेन कैमरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा, मल्टी-स्पेक्ट्रल सेंसर और दो फ्लैशलाइट्स हैं। फ्रंट में 50MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है।

डिवाइस में किंगडम फ़िल्टर, नॉर्थलैंड फ़िल्टर और AI एडिट जिनी जैसे कैमरा फ़ीचर भी दिए गए हैं। AI पार्टी मोड, AI लैंडस्केप, AI ग्लेयर रिमूवर और AI स्नैप मोड अन्य फ़ीचर्स हैं। इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 प्रोसेसर लगा है और 7000mm² का एयरफ्लो वेपर चैंबर है। फोन में 7000 mAh की दमदार बैटरी भी दी गई है, जो रात भर चलने वाली बैटरी लाइफ का वादा करती है।

Realme 15 Pro के स्पेशल एडिशन में 144Hz हाइपरग्लो 4D कर्व+ डिस्प्ले है जिसके ऊपर की तरफ बीच में एक पंच-होल सेल्फी कैमरा दिया गया है। डिवाइस की झलकियों से यह समझा जा सकता है कि रियर पैनल काले रंग के लेदर मटीरियल से बना होगा और इसके समग्र डिज़ाइन में साइड पैनल और कैमरा मॉड्यूल पर सुनहरे रंग के एक्सेंट होंगे। साइड पैनल सपाट हैं और कोनों पर गोल हैं। इसकी मोटाई की बात करें तो यह 7.84 मिमी अल्ट्रा स्लिम है। यह जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है और ऐसा होने के बाद ही हम इसकी कीमत और उपलब्धता की जानकारी दे पाएंगे। इसके लिए बने रहें।