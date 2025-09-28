Tech News: अगले सप्ताह भारत में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन, चेक करें स्पेक्स और प्राइस

Phones launching between September 29 and October 5: भारत में त्यौहारों के सीज़न के बीच कंपनियां अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इसी कड़ी में अगले सप्ताह 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच चुनिंदा स्मार्टफोन भारत में एंट्री करने वाले हैं। जिनमें रियलमी और वीवो नए डिवाइस शामिल हैं। आइये अगले सप्ताह लॉन्च होने वाले फोन पर एक नजर डाल लेते हैं-

1- realme 15x 5G

लॉन्च डेट: यह फोन भारत में 1 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट के माध्यम से पेश किया जाएगा। जिसकी शुरुआती कीमत 16,999 रुपये हो सकती है।

संभावित स्पेक्स: स्मार्टफोन में 8GB RAM व 8GB एक्सपेंडेबल रैम टेक्नोलॉजी, MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 6.8-इंच की​ पंच-होल डिस्प्ले (120Hz रिफ्रेश रेट), 50MP Selfie कैमरा और 50 MP सेंसर मिल सकता है।इसमें 7,000mAh बैटरी और 60W फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिल सकती है। लीक के अनुसार- फोन के टॉप वेरिएंट 8GB RAM + 256GB सोतरेज का रेट 19,999 रुपये हो सकता है।

2- Vivo V60e

लॉन्च डेट: कंपनी ने इस फोन की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसकी शुरुआती कीमत 28,999 रुपये हो सकती है।

संभावित स्पेक्स: वीवो वी60ई 5जी फोन में 200MP मेन कैमरा और 85MM Telephoto Portrait लेंस होगा। इसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और स्क्रीन की सुरक्षा के लिए इसपर Diamond Shield Glass की लेयर चढ़ाई जा सकती है। फोन को MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट और 6,500एमएएच बैटरी से लैस होगा। इसमें 90W फास्ट चार्जिंग तकनीक दी जा सकती है। नया वीवो फोन 3 जेनरेशन की एंड्रॉयड ओएस और 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट के साथ आएगा।

3- Realme 15 Pro Game of Thrones Edition

लॉन्च डेट: रियलमी ने इस फोन की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसकी शुरुआती कीमत 44,999 रुपये हो सकती है।

संभावित स्पेक्स: कंपनी जुलाई महीने में लॉन्च हुए Realme 15 Pro 5G का स्पेशल Game of Thrones Edition लेकर आ रही है। लीक के अनुसार, फोन में 12GB RAM + 512GB Storage मिलेगी। यह Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और 80वॉट फास्ट चार्जिंग तकनीक के साथ 7,000एमएएच बैटरी से लैस कर बाजार में उतारा जा सकता है। इसमें 50MP फ्रंट कैमरा और 50MP IMX896 + 50MP OV50D रियर कैमरा सपोर्ट करेगा। इसमें 6.8-इंच की 1.5k 144hz मिलेगी।