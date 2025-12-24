Realme 16 Pro+ Price: रियलमी 16 प्रो+ के लॉन्च से पहले इसकी इंडियन बॉक्स प्राइस लीक; देखें- आपके बजट में है या नहीं

Realme 16 Pro+ Price: रियलमी (Realme) 6 जनवरी 2026 को भारत में अपनी Realme 16 Pro स्मार्टफोन सीरीज़ को ऑफिशियली लॉन्च करेगी, और कंपनी ने पहले ही इस सीरीज़ की खास डिटेल्स ऑनलाइन टीज़ करना शुरू कर दिया है। भारत में ऑफिशियल लॉन्च से पहले, Realme 16 Pro+ इंडियन वेरिएंट की बॉक्स प्राइस ऑनलाइन लीक हो गई है।

भारत में Realme 16 Pro+ स्मार्टफोन के 512GB वेरिएंट की बॉक्स कीमत 43,999 रुपये बताई गई है। इमेज में डिवाइस के बारे में कुछ खास डिटेल्स भी सामने आई हैं, जैसे कि यह RMX5131 मॉडल नंबर के साथ आता है और इसमें 17.27cm का डिस्प्ले है। पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार, Realme ने बताया था कि Realme 16 Pro+(RMX5131) में Snapdragon 7 Gen 4 SoC से ज़्यादा पावरफुल Snapdragon चिपसेट होगा।

हालांकि, हाल ही में Geekbench लिस्टिंग से पता चलता है कि डिवाइस में असल में Snapdragon 7 Gen 4 ही इस्तेमाल किया जा सकता है। Realme 16 Pro 5G सीरीज़ चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी: मास्टर गोल्ड, मास्टर ग्रे, और दो इंडिया-एक्सक्लूसिव फिनिश, कैमेलिया पिंक, जो भारतीय त्योहारों के फूलों और खास पलों से प्रेरित है, और ऑर्किड पर्पल, जो भारतीय सेलिब्रेशन से प्रेरित है।

इस सीरीज़ में 200MP पोर्ट्रेट मास्टर सिस्टम होगा, जिसमें 200MP लूमाकलर कैमरा मुख्य होगा। इसके अलावा, Realme ने AI एडिट जीनी 2.0 की पुष्टि की है, जिसमें वॉयस-बेस्ड एडिटिंग कैपेबिलिटीज़ और नए AI फिल्टर शामिल हैं। Realme 16 Pro 5G सीरीज़ बॉक्स से बाहर Android 16 पर आधारित Realme UI 7 पर चलेगी। Realme ने इस सीरीज़ के लिए तीन साल के OS अपडेट और चार साल के सिक्योरिटी पैच का भी वादा किया है।

Realme 16 Pro 5G सीरीज़ Flipkart, Realme इंडिया वेबसाइट और अन्य ऑथराइज़्ड रिटेलर्स के ज़रिए बेची जाएगी। अभी के लिए, Realme 16 Pro 5G की माइक्रोसाइट Flipkart पर लाइव कर दी गई है। इससे जुड़ी खबरों में, Realme Buds Air 8 और Realme Pad 3 5G भी 6 जनवरी को भारत में लॉन्च होंगे।