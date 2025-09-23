Realme GT 8 Pro कैमरा मॉड्यूल और रियर पैनल डिजाइन लीक, तस्वीर आयी सामने

Realme GT 8 Pro Camera Module Design: चीनी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी Realme ने हाल ही में अपने घरेलू बाज़ार में Realme GT 8 सीरीज़ के लॉन्च की घोषणा की थी। जिसके बाद प्री-बुकिंग भी लाइव कर दी गई थी। आगामी सीरीज में दो स्मार्टफोन मॉडल- Realme GT 8 और Realme GT 8 Pro शामिल हो सकते हैं। जिनमें से Pro मॉडल का डिज़ाइन सामने आया है, जिसमें इसके नए और अनोखे रोबोट जैसे कैमरा मॉड्यूल की झलक दिखाई गई है।

ब्रांड ने Realme GT 8 Pro मॉडल के कैमरा मॉड्यूल डिज़ाइन का टीज़र जारी किया है। बिल्कुल नए रोबोट जैसे कैमरा मॉड्यूल डिज़ाइन को अपनाकर, Realme दिलचस्प डिज़ाइनों की खोज कर रहा है और लंबे समय से चले आ रहे नियमों और रूढ़ियों को तोड़ रहा है। आधिकारिक टीज़र पोस्टर केवल यह बताता है कि कैमरा मॉड्यूल कैसा दिख सकता है। वीबो टिपस्टर – डिजिटल चैट स्टेशन ने इसका पूरा खुलासा कर दिया है। यह रियर पैनल से बाहर की ओर निकला हुआ है और इसका मुख्य भाग गोलाकार दिखाई देता है।

Realme GT 8 Pro के कैमरा मॉड्यूल में ऊपर की तरफ दो गोलाकार यूनिट और नीचे की तरफ एक लंबा पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा यूनिट दिया गया है। गोलाकार कैमरा मॉड्यूल और पेरिस्कोप टेलीफोटो सेटअप रोबोट की आंखें और मुंह जैसे लगते हैं, जबकि कैमरा मॉड्यूल के बाएं और दाएं किनारों पर दो कान हिस्से हैं, और ऐसा लगता है कि इनमें एलईडी फ्लैशलाइट (प्रत्येक पर एक) भी लगी हैं।

लीक हुए डिज़ाइन रेंडर से पता चलता है कि Realme GT 8 Pro में एक फ्लैट रियर पैनल होगा, और इसके साइड पैनल भी कुछ ऐसे ही हैं। कोने गोल हैं और दाएं पैनल पर वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन हैं। किनारों पर एंटीना लाइनें भी देखी जा सकती हैं, और डिवाइस सफ़ेद रंग में उपलब्ध है। इसके अलावा, Realme-ब्रांडिंग रियर पैनल के निचले-बाएँ हिस्से में है, जो लंबवत तरीके से चिह्नित है।