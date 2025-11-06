Realme GT 8 Pro भारत में 20 नवंबर को होगा लॉन्च; फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट के जरिए फीचर्स का खुलासा

  1. हिन्दी समाचार
Realme GT 8 Pro India launch date: रियलमी ने हाल ही में भारतीय बाज़ार में अपने आगामी Realme GT 8 Pro स्मार्टफोन के प्रमुख स्पेसिफिकेशन को टीज करना शुरू किया था। कंपनी ने आगामी डिवाइस के लॉन्च की तारीख की घोषणा कर दी गई है। Realme ने आज आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि Realme GT 8 Pro स्मार्टफोन भारत में 20 नवंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। इस आगामी डिवाइस की माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव कर दी गई है, जिससे आगामी फोन के प्रमुख फीचर्स का खुलासा हो गया है।

पढ़ें :- Realme GT 8 Pro : रियलमी जीटी 8 प्रो की लॉन्च डेट हुई कंफर्म , जानें कैमरा और बैटरी

आगामी डिवाइस की फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट के अनुसार, यह स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 प्रोसेसर द्वारा संचालित होगा, जिसे TSMC की 3nm दूसरी पीढ़ी की प्रक्रिया पर बनाया गया है। यह चिपसेट 20% बेहतर CPU प्रदर्शन, 23% बेहतर GPU प्रदर्शन, 33% बेहतर CPU दक्षता, 20% बेहतर GPU दक्षता, 37% बेहतर AI पावर और 16% बेहतर AI दक्षता प्रदान करता है। यह LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है। यह फोन हाइपर विज़न AI चिप से लैस होगा। डिस्प्ले में 2K रिज़ॉल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट, 7000 निट्स पीक ब्राइटनेस और उद्योग-अग्रणी आंखों की सुरक्षा होने की बात कही गई है। डिस्प्ले में एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह 0.07 सेकंड में डिवाइस को अनलॉक कर देता है। इसमें 7000 mAh की बैटरी है और यह 120W फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Realme GT 8 Pro फोन GT बूस्ट 3.0, 7K अल्टीमेट VC कूलिंग सिस्टम, सिमेट्रिक मास्टर एकॉस्टिक स्पीकर, IP69 रेटिंग और अल्ट्रा हैप्टिक मोटर से लैस है। यह दुनिया के पहले स्विच डिज़ाइन के साथ आता है। यह डिवाइस डायरी व्हाइट और अर्बन ब्लू रंग विकल्पों में उपलब्ध है। डायरी व्हाइट वेरिएंट फ्रॉस्टेड ग्लास के साथ आता है, जबकि अर्बन ब्लू वेरिएंट में कागज़ जैसा लेदर है। इसका वज़न 214 ग्राम है, इसमें मैट मेटल फ्रेम और स्ट्रीमलाइन कर्व ट्रांज़िशन है। यह फोन, Realme UI 7.0 पर चलता है, जिसमें मिस्टी ग्लास कंट्रोल सेंटर, आइस क्यूब आइकन और ब्रीदिंग डॉक दिया गया है।

