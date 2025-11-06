Realme GT 8 Pro : रियलमी जीटी 8 प्रो की लॉन्च डेट हुई कंफर्म , जानें कैमरा और बैटरी

Realme GT 8 Pro : रियलमी जीटी 8 प्रो की भारत में लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। रियलमी का यह फ्लैगशिप फोन 20 नवंबर को भारत में लॉन्च किया जाएगा। हैंडसेट में अपने चीनी समकक्ष, फ्लैगशिप 3nm ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 SoC, हाइपर विज़न+ AI चिप के साथ आने वाले चिपसेट के साथ आने की पुष्टि हुई है। इसमें 2K रेज़ोल्यूशन डिस्प्ले होने की भी उम्मीद है। इसमें 120W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 7,000mAh की बैटरी होगी। इसकी कीमत CNY 3999 (लगभग 50,000 रुपये) है। फोन में 16GB रैम के साथ 1TB तक स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा। यह फोन Android 16 पर बेस्ड Realme UI 7 के साथ आएगा। इसमें स्वैपेबल कैमरा मॉड्यूल और रिको जीआर इमेजिंग के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा।

डिस्प्ले

रियलमी का यह फोन 6.79 इंच के OLED डिस्प्ले के साथ आएगा। फोन के डिस्प्ले 4000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 120Hz हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा।

कूलिंग सिस्टम

फोन में हाइपर विज़न+ AI चिप होने की भी जानकारी दी गई है। तापमान को बनाए रखने के लिए, फोन में 7,000 sq mm वेपर चैंबर (VC) कूलिंग सिस्टम होगा।

वज़न

भारत में, Realme GT 8 Pro को धूल और पानी से बचाव के लिए IP69 रेटिंग भी मिलेगी। फोन का वज़न लगभग 214 ग्राम होगा और इसमें मेटल फ्रेम और फ्रंट कैमरे के लिए होल-पंच कटआउट होगा।