Realme Narzo 90 5G : रियलमी ने लॉन्च किए दो नए स्मार्टफोन , जानें बैटरी और कीमत

Realme Narzo 90 5G : चीनी स्मार्टफोन कंपनी रियलमी ने आज भारत में अपने मिड-रेंज स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में लेटेस्ट एडिशन के रूप में रियलमी नार्ज़ो 90 सीरीज लॉन्च की। नए रियलमी नार्ज़ो 90 5G और Narzo 90x 5G में 7000mAh की टाइटन बैटरी है और ये 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। दोनों हैंडसेट E-commerce platform और कंपनी की वेबसाइट के जरिए देश में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। स्टैंडर्ड मॉडल में धूल और पानी से सुरक्षा के लिए IP66+IP68+IP69 रेटिंग है और इसमें चौकोर साइज के मॉड्यूल में 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसी तरह Narzo 90x 5G में भी 50 मेगापिक्सल का मुख्य रियर कैमरा है।

स्पेसिफिकेशन

कीमत

भारत में Realme Narzo 90 5G की 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए शुरुआती कीमत 16,999 रुपये है। वहीं 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले टॉप-एंड ऑप्शन की कीमत 18,499 रुपये है।

दूसरी तरफ रियलमी नार्ज़ो 90एक्स के बेस 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये और टॉप-ऑफ-द-लाइन 8GB रैम + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 15,499 रुपये है।

कलर

रियलमी नार्ज़ो 90 5G विक्ट्री गोल्ड और कार्बन ब्लैक रंगों में उपलब्ध है, जबकि Narzo 90x 5G नाइट्रो ब्लू और फ्लैश ब्लू रंगों में मिलेगा।

डुअल सिम हैंडसेट

रियलमी नार्ज़ो 90 5G और नारजो 90एक्स 5G डुअल सिम हैंडसेट हैं जो Android 15 पर बेस्ड Realme UI 6.0 पर चलते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल में 6.57 इंच का AMOLED फुल-HD+ डिस्प्ले है जिसमें 120Hz तक रिफ्रेश रेट, 240Hz तक टच सैंपलिंग रेट, 1400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 397 पीपीआई पिक्सल डेंसिटी है।

एलसीडी स्क्रीन

वहीं दूसरी तरफ रियलमी नारजो 90एक्स 5G में थोड़ी बड़ी 6.80 इंच की एलसीडी स्क्रीन है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 83 परसेंट DCI-P3 कलर गैमट है।