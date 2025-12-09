Realme Narzo 90 Series 5G भारत में 16 दिसंबर को होगी लॉन्च; स्पेक्स और प्राइस का भी हुआ खुलासा

Realme Narzo 90 Series 5G: स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने इंडियन मार्केट में अपनी लेटेस्ट Realme Narzo 90 5G सीरीज़ के लॉन्च को टीज़ किया था, और कंपनी ने बताया कि आज इस सीरीज़ से जुड़ी नई डिटेल्स बताई जाएंगी। ब्रांड ने आज ऑफिशियली इस सीरीज़ की इंडियन लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। भारतीय बाज़ार में 16 दिसंबर को दोपहर 12 बजे इस सीरीज़ में Realme Narzo 90 5G और Realme Narzo 90x 5G मॉडल लॉन्च होंगे।

Realme Narzo 90x 5G में 7000 mAh की टाइटन बैटरी है। यह 17.1 घंटे का नेविगेशन टाइम, 23.6 घंटे ऑनलाइन वीडियो देखने का टाइम, 27.7 घंटे चैट टाइम, 61.3 घंटे कॉल टाइम और 136.2 घंटे म्यूज़िक प्लेबैक देता है। डिवाइस 60W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि 5 मिनट के क्विक चार्ज से 5.5 घंटे का कॉल टाइम, 2.1 घंटे ऑनलाइन वीडियो प्लेबैक, 12.3 घंटे म्यूज़िक प्लेबैक और 2.5 घंटे चैट टाइम मिलता है।

इसमें 50MP का Sony AI मेन कैमरा होगा, और कैमरा फीचर्स में शामिल हैं- AI एडिट जिनी, AI एडिटर, AI इरेज़र और AI अल्ट्रा क्लैरिटी। इसमें 144Hz 1200 निट्स डिस्प्ले है और यह 400% अल्ट्रा वॉल्यूम स्पीकर्स के साथ आता है। डिवाइस डार्क ब्लू और लाइट ब्लू कलर में आता है, जिसके रियर पैनल पर पैटर्न वाला डिज़ाइन है। इसमें रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप है।

Realme Narzo 90 5G में भी 7000 mAh की बैटरी है। यह 143.7 घंटे का म्यूज़िक प्लेबैक, 8.1 घंटे का गेमिंग, 24 घंटे का ऑनलाइन वीडियो प्लेबैक और 28.2 घंटे का ऑनलाइन मीटिंग टाइम देता है। यह 60W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि 5 मिनट के क्विक चार्ज से 2.40 घंटे की YouTube स्ट्रीमिंग, 1.10 घंटे का Spotify और 14.27 घंटे का गेमिंग मिलता है। डिवाइस 6 साल की बैटरी लाइफ गारंटी के साथ आता है और बायपास चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

इसमें डुअल 50MP कैमरे हैं, और कैमरा फीचर्स में AI एडिट जिनी, AI एडिटर, AI इरेज़र और AI अल्ट्रा क्लैरिटी शामिल हैं। डिस्प्ले 4000 निट्स की ब्राइटनेस देता है। स्मार्टफोन में विक्ट्री पावर डिज़ाइन और IP66/IP68/IP69 रेटिंग है। डिवाइस का व्हाइट कलर वेरिएंट रियर पैनल पर पैटर्न वाले डिज़ाइन के साथ सामने आया है। इसमें पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है। माना जा रहा है कि आगामी मॉडल्स मीडियाटेक डाइमेंशन चिपसेट से लैस होंगे और इन्हें 20,000 रुपये से कम प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा।