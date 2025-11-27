Redmi 15C 5G की इंडिया लॉन्च डेट हुई कंफर्म, जानें- कीमत और फीचर्स की डिटेल

Redmi 15C 5G India Launch Date: रेडमी के नए स्मार्टफोन Redmi 15C 5G के जल्द ही भारत में लॉन्च होने की लंबे समय से अटकलें लग रही थीं। लेकिन, अब शाओमी ने कन्फर्म किया है कि यह फोन भारत में 3 दिसंबर 2025 को लॉन्च होगा। Xiaomi India वेबसाइट और Amazon India दोनों पर एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव है, जिससे यह कन्फर्म होता है कि डिवाइस Amazon पर भी मिलेगा।

माइक्रोसाइट लाइव पर Redmi 15C 5G फोन की एक झलक मिलती है, जिसमें इसका डुअल रियर-कैमरा सेटअप और Redmi की नई प्रमोशनल लाइन, “2026 का बिग बॉस” X दिखाई देती है। Redmi कल से माइक्रोसाइट के ज़रिए और डिटेल्स बताएगा। टिपस्टर अभिषेक यादव की मानें तो Redmi 15C 5G का इंडियन वेरिएंट तीन मेमोरी ऑप्शन 4GB + 128GB, 6GB + 128GB, और 8GB + 128GB में मिलेगा, जिनकी कीमत क्रमशः ₹12,499, ₹13,999, और ₹14,999 होगी।

टिपस्टर ने यह भी बताया कि फोन Android 15 पर बेस्ड HyperOS 2 के साथ आएगा, साथ ही दो बड़े OS अपडेट्स और चार साल के सिक्योरिटी पैच का सपोर्ट भी मिलेगा। यानी इंडियन मॉडल ग्लोबल वेरिएंट जैसा ही होगा, क्योंकि ग्लोबली लॉन्च हो चुके Redmi 15C 5G के स्पेक्स भी वही हैं।

एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया कि Redmi 15C 5G में कथित तौर पर 6.9-इंच का LCD पैनल होगा जिसमें HD+ रिज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट होगा। इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट, 8GB तक LPDDR4x RAM और 128GB UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज हो सकता है। कहा जा रहा है कि यह भारत में Android 15-बेस्ड HyperOS 2 पर चलेगा। इसमें 6,000mAh की बैटरी हो सकती है।