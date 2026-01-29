Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ 5G भारत में लॉन्च, चेक करें- स्पेक्स, कीमत और उपलब्धता

  1. हिन्दी समाचार
Redmi Note 15 Pro and Redmi Note 15 Pro+ 5G Launched in India : महीनों की लीक और अफवाहों के बाद, Xiaomi ने आखिरकार भारतीय मार्केट में Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro Plus 5G को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, ये काफी हद तक वैसे ही हैं जैसे पहले ग्लोबल मार्केट और चीनी मार्केट में लॉन्च किए गए थे। आइये दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स कीमत और उपलब्धता पर नजर डाल लेते हैं। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Redmi Note 15 Pro के स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले: 6.83-इंच AMOLED पैनल, 2772 × 1280 (1.5K) रेज़ोल्यूशन, 120Hz तक रिफ्रेश रेट और HDR10+, Dolby Vision, 12-बिट, DCI-P3, 3200 निट्स पीक, 1800 निट्स HBM, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2, 3840Hz PWM, TÜV सर्टिफाइड के साथ।

प्रोसेसर: मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400-अल्ट्रा (4nm), 2.6GHz तक क्लॉक स्पीड और माली-G615 GPU के साथ।

मेमोरी: 8GB+256GB / 12GB+256GB (LPDDR4X + UFS 2.2)

कैमरा: 200MP मेन (OIS) + 8MP अल्ट्रा-वाइड रियर कैमरा और 20MP फ्रंट कैमरा

बैटरी: 6580mAh बैटरी कैपेसिटी और 45W टर्बो चार्जिंग (45W इन-बॉक्स) चार्जिंग

ओएस: Xiaomi HyperOS 2

Redmi Note 15 Pro Plus 5G के स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले: 6.83-इंच क्रिस्टलरेस क्वाड-कर्व्ड AMOLED पैनल, 2772 × 1280 (1.5K) रिज़ॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ तक, डॉल्बी विजन, 12-बिट, DCI-P3, 3200 निट्स पीक, 1800 निट्स एचबीएम, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2, 3840Hz PWM, TÜV सर्टी फोटोग्राफर के साथ।

प्रोसेसर: स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 (4nm), 2.7GHz तक क्लॉक स्पीड और एड्रेनो GPU

मेमोरी: 12GB+512GB (LPDDR4X + UFS 2.2)

कैमरा: 200MP मेन (OIS) + 8MP अल्ट्रा-वाइड रियर कैमरा और 32MP फ्रंट कैमरा

बैटरी: 6500mAh बैटरी कैपेसिटी और 100W हाइपरचार्ज (100W इन-बॉक्स) चार्जिंग

ओएस: Xiaomi HyperOS 2

Redmi Note 15 Pro 5G सीरीज़ – कीमत और उपलब्धता

Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro Plus 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गए हैं, लेकिन इनकी ओपन सेल 4 फरवरी से शुरू होगी, और अभी ये प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं। इच्छुक खरीदार 29 जनवरी (सुबह 11:20 बजे) से 3 फरवरी (रात 11:59 बजे) के बीच ₹1,999 का डिपॉज़िट देकर दोनों में से कोई भी डिवाइस प्री-बुक कर सकते हैं। स्मार्टफोन Amazon India और Redmi India की ऑफिशियल वेबसाइट से प्री-बुक किए जा सकते हैं।

प्री-बुकिंग के फायदों के तहत, Redmi Note 15 Pro+ 5G खरीदने वाले ग्राहकों को एक साल का स्क्रीन रिप्लेसमेंट और साथ में एक Redmi Watch Move मुफ्त मिलेगी, जबकि Redmi Note 15 Pro 5G प्री-बुक करने वालों को ₹2,499 की कीमत का एक साल का फ्री स्क्रीन प्रोटेक्शन मिलेगा। ये फायदे सिर्फ प्री-बुक किए गए यूनिट्स के लिए हैं। जो खरीदार प्री-बुकिंग करते हैं, उन्हें खरीदारी पूरी करने के लिए 4 फरवरी (रात 12:00 बजे) से 15 फरवरी (रात 11:59 बजे) के बीच बाकी पेमेंट करना होगा।

Note 15 Pro 5G की कीमत

8GB+128GB – ₹29,999

8GB+256GB – ₹31,999

Note 15 Pro Plus 5G की कीमत

8GB+256GB – ₹37,999

12GB+256GB – ₹39,999

12GB+512GB – ₹43,999

लॉन्च ऑफर

ICICI क्रेडिट कार्ड EMI पर फ्लैट ₹3,000 की छूट

HDFC क्रेडिट कार्ड EMI पर फ्लैट ₹3,000 की छूट

HDFC कार्ड फुल स्वाइप पर फ्लैट ₹2,000 की छूट

ICICI कार्ड फुल स्वाइप पर फ्लैट ₹2,000 की छूट

Redmi Note 15 Pro+ 5G कार्बन ब्लैक, कॉफी मोचा और मिराज ब्लू कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है, जबकि Redmi Note 15 Pro 5G कार्बन ब्लैक, सिल्वर ऐश और मिराज ब्लू में उपलब्ध है।

