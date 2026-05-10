Amazon Great Summer Sale 2026 : अमेज़न ग्रेट समर सेल 2026 में मिल रहे बेस्ट डील्स , शानदार डिस्काउंट पर स्मार्टफोन खरीदने का सुनहरा मौका

Amazon Great Summer Sale 2026 : अगर आप अपने स्मार्टफोन से उब गए है तो आपको अमेज़न ग्रेट समर सेल 2026 में मिल रहे बेस्ट डील्स फादा उठाना चाहिए। यह सेल 8 मई से शुरू हो चुकी है और इसमें में शानदार डिस्काउंट मिल रहे हैं। इस सेल में खास तौर पर Redmi के बजट और मिड-रेंज फोन्स पर लिमिटेड टाइम के लिए कीमतों में अच्छी कटौती देखने को मिल रही है। इसमें Redmi Note और Redmi A सीरीज के कई मॉडल शामिल हैं।

Redmi Note 15 Pro

सबसे ज्यादा चर्चा जिस डील की हो रही है, वह है Redmi Note 15 Pro की। यह फोन अभी लगभग ₹26,999 में मिल रहा है, जबकि इसकी असली कीमत ₹33,999 थी (बैंक ऑफर्स के बाद)। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका 200MP OIS कैमरा है.

Redmi डिस्काउंट

सीधे-सीधे कीमत में कटौती के अलावा, आपके पास और भी कई तरीके हैं बचत करने के और भी अवसर है। जैसे कि बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज डील्स और कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर नो-कॉस्ट EMI का फायदा भी मिल जाता है। इससे सेल के दौरान डील्स और भी ज्यादा आकर्षक बन जाती हैं।

शुरुआत करें तो HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड या EMI ट्रांजैक्शन पर आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है, जो कि अधिकतम ₹9,500 तक हो सकता है. इसके अलावा अगर आप कूपन और एक्सचेंज ऑफर्स का सही यूज करते हैं, तो प्रोडक्ट की असल कीमत और भी कम हो सकती है.

ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ डिस्काउंट वाली कीमतें इन्हीं एक्स्ट्रा ऑफर्स को जोड़कर दिखाई जाती हैं. यानी बेहतर डील पाने के लिए आपको कभी-कभी खास बैंक कार्ड इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर चेकआउट के समय कूपन कोड लगाना होता है.

मॉडल लिस्ट प्राइस इफेक्टिव सेल प्राइस

Redmi A7 Pro 5G Rs. 15,999 Rs. 11,999

Redmi A7 Pro Rs. 15,999 Rs. 11,499

Redmi Note 14 Pro 5G Prime Edition Rs. 28,999 Rs. 25,499*

Redmi Note 15 5G Rs. 26,999 Rs. 22,999*

Redmi Note 15 Pro+ Rs. 33,999 Rs. 36,999*

Redmi Note 15 Pro Rs. 33,999 Rs. 26,999*

Redmi 15 5G Rs. 32,999 Rs. 18,499