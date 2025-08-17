  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. दमदार प्रोसेसर के साथ Redmi Note 15 Pro+ की होगी एंट्री, गीकबेंच लिस्टिंग से सामने आयी अहम डिटेल्स

दमदार प्रोसेसर के साथ Redmi Note 15 Pro+ की होगी एंट्री, गीकबेंच लिस्टिंग से सामने आयी अहम डिटेल्स

Processor of Redmi Note 15 Pro +: शाओमी का सब-ब्रांड Redmi अपने घरेलू देश चीन के लिए आगामी Redmi Note 15 Pro सीरीज़ का टीज़र जारी कर रहा है। इस सीरीज़ में से, Pro+ वेरिएंट को हाल ही में Xiaomi के इंटरनल कोडबेस में देखा गया था, जिससे पता चला कि यह स्नैपड्रैगन 7s Gen 3 चिपसेट, जिसका कोडनेम Fluorite है, द्वारा संचालित होगा। यह वही SoC है जो सितंबर 2024 में चीन में Redmi Note 14 Pro+ के साथ लॉन्च हुआ था। अब, रेडमी नोट 15 प्रो+ भी गीकबेंच बेंचमार्क डेटाबेस पर मॉडल नंबर 2510ERA8BC के साथ दिखाई दिया है, जिसमें कुछ दिलचस्प विवरण सामने आए हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Processor of Redmi Note 15 Pro +: शाओमी का सब-ब्रांड Redmi अपने घरेलू देश चीन के लिए आगामी Redmi Note 15 Pro सीरीज़ का टीज़र जारी कर रहा है। इस सीरीज़ में से, Pro+ वेरिएंट को हाल ही में Xiaomi के इंटरनल कोडबेस में देखा गया था, जिससे पता चला कि यह स्नैपड्रैगन 7s Gen 3 चिपसेट, जिसका कोडनेम Fluorite है, द्वारा संचालित होगा। यह वही SoC है जो सितंबर 2024 में चीन में Redmi Note 14 Pro+ के साथ लॉन्च हुआ था। अब, रेडमी नोट 15 प्रो+ भी गीकबेंच बेंचमार्क डेटाबेस पर मॉडल नंबर 2510ERA8BC के साथ दिखाई दिया है, जिसमें कुछ दिलचस्प विवरण सामने आए हैं।

पढ़ें :- पीएम मोदी ने एनसीआर में द्वारका एक्सप्रेसवे, UER-2 परियोजना का किया उद्घाटन, बोले-पहले फाइलों में, अब जमीन पर होता है काम

लिस्टिंग के अनुसार, प्रोटोटाइप ने सिंगल-कोर परफॉर्मेंस में 1228 अंक और मल्टी-कोर परफॉर्मेंस में 3230 अंक हासिल किए। मदरबोर्ड का कोडनेम भी फ्लोराइट है, जो पिछले कोडबेस लीक से मेल खाता है। सीपीयू में तीन-क्लस्टर डिज़ाइन प्रतीत होता है: 1.8GHz पर चार कोर, 2.4GHz पर तीन कोर और 2.71GHz पर एक प्राइम कोर। सोर्स कोड में उल्लिखित GPU एड्रेनो 810 है। यहां जो सबसे ख़ास है वह है इसकी क्लॉक स्पीड। स्नैपड्रैगन 7s Gen 3 आधिकारिक तौर पर अधिकतम 2.5GHz पर चलता है, लेकिन इस गीकबेंच लिस्टिंग में प्राइम कोर 2.71GHz पर चलता हुआ दिखाया गया है। इससे दो संभावनाएँ बनती हैं: या तो Xiaomi इस फ़ोन को एक नए स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ लॉन्च करेगा, या फिर हम स्नैपड्रैगन 7s Gen 3 का एक तथाकथित “एक्सेलरेटेड एडिशन” देख सकते हैं, जो क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 के साथ पिछली रणनीति के समान है।

इसके अलावा, गीकबेंच लिस्टिंग से पुष्टि होती है कि प्रोटोटाइप का परीक्षण एंड्रॉइड 15 पर किया गया था और इसमें 16GB रैम थी, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि एक टॉप-टियर 16GB रैम वैरिएंट भी पेश किया जाएगा। लॉन्च की बात करें तो, लीक से पता चलता है कि रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज़ अगले हफ्ते, संभवतः 21 अगस्त को चीन में लॉन्च होगी। आधिकारिक टीज़र ने अब तक पुष्टि की है कि इस सीरीज़ में बेहतर टिकाऊपन, गिरने से सुरक्षा, नए डिज़ाइन वाला स्क्वरकल-आकार का रियर कैमरा मॉड्यूल और कम से कम एक लाल रंग का वेरिएंट होगा। 3C सर्टिफिकेशन लिस्टिंग से डिवाइस के लिए 90W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट की पुष्टि होती है। टीज़र पहले ही जारी हो चुके हैं और सर्टिफिकेशन व बेंचमार्क के ज़रिए प्रमुख स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं, उम्मीद है कि रेडमी आने वाले दिनों में नोट 15 प्रो सीरीज़ की लॉन्च तिथि की औपचारिक घोषणा करेगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दमदार प्रोसेसर के साथ Redmi Note 15 Pro+ की होगी एंट्री, गीकबेंच लिस्टिंग से सामने आयी अहम डिटेल्स

दमदार प्रोसेसर के साथ Redmi Note 15 Pro+ की होगी एंट्री, गीकबेंच...

एआई आपको कर रहा गुमराह, अमेरिकी सांसदों ने उठाया मुद्दा

एआई आपको कर रहा गुमराह, अमेरिकी सांसदों ने उठाया मुद्दा

Vivo के नये फोन VivoT4 Pro का टीजर जारी

Vivo के नये फोन VivoT4 Pro का टीजर जारी

चीन से नई सबमरीन पाकर खुश हुआ पाकिस्तान, बढ़ सकता है भारतीय महासागर में तनाव

चीन से नई सबमरीन पाकर खुश हुआ पाकिस्तान, बढ़ सकता है भारतीय...

Infinix HOT 60i 5G Launched: नया इनफिनिक्स फोन 6.75 इंच HD+ IPS डिस्प्ले, डाइमेंशन 6400 SoC और 6000mAh बैटरी से है लैस, कीमत बेहद कम

Infinix HOT 60i 5G Launched: नया इनफिनिक्स फोन 6.75 इंच HD+ IPS...

Sudarshan Chakra Mission: पीएम मोदी का लाल किले से ऐलान, बोले-2035 तक भारत का 'सुदर्शन चक्र' दुश्मनों के हर हमले को करेगा नाकाम

Sudarshan Chakra Mission: पीएम मोदी का लाल किले से ऐलान, बोले-2035 तक...