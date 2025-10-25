भारत की यादगार जीत में रोहित-कोहली के नाम दर्ज हुए बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गज छूटे पीछे

Rohit and Kohli set new ODI records: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती दो वनडे और सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम ने आखिरी मैच में जबरदस्त तरीके से वापसी की। टीम ने शनिवार को सिडनी में खेले गए इस मैच में 9 विकेट से यादगार जीत दर्ज की। इस दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। दोनों के बीच 168 नाबाद साझेदारी हुई। वहीं, रोहित और कोहली ने बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं।

दरअसल, रोहित शर्मा ने 125 गेंदों पर 121 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 33वां शतक था। इस दौरान उनके बल्ले से 13 चौके और 3 छक्के भी निकले। इस पारी में उन्होंने 12 रन बनाते ही एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2500 वनडे रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने यह कारनामा किया था। रोहित ने अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 49 पारियों में 59.29 की औसत से 2609 रन बनाए हैं।

दूसरी तरफ, विराट कोहली ने 81 गेंदों में 74 रनों की नाबाद पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 75वां अर्धशतक था। इसके साथ ही कोहली वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे पायदान पहुंच चुके हैं। कोहली ने 293 वनडे पारियों में 57.71 की औसत से 14255 रन बना लिए हैं। उनसे आगे सिर्फ तेंदुलकर हैं। जिन्होंने 453 पारियों में 18426 रन बनाए हैं। इसके अलावा, तेंदुलकर और रोहित के बाद वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2500 वनडे रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं।