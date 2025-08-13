  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंचे, टॉप पर भारत का ये युवा बल्लेबाज

रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंचे, टॉप पर भारत का ये युवा बल्लेबाज

ICC ODI Ranking: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज के खत्म होने के बाद आईसीसी की वनडे रैंकिंग में बदलाव हुआ है। इस सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन के चलते पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि भारत के वनडे कप्तान रोहित शर्मा को फायदा हुआ है। वह अब दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

ICC ODI Ranking: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज के खत्म होने के बाद आईसीसी की वनडे रैंकिंग में बदलाव हुआ है। इस सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन के चलते पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि भारत के वनडे कप्तान रोहित शर्मा को फायदा हुआ है। वह अब दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं।

पढ़ें :- रोहित-विराट का ऑस्ट्रेलिया दौरा हो सकता है आखिरी सीरीज! कोच गौतम गंभीर ने दिया बड़ा बयान

बल्लेबाजों की ताजा आईसीसी वनडे रैंकिंग के अनुसार, पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम दूसरे से तीसरे पायदान पर खिसक गया हैं और उनकी रेटिंग 751 रह गयी है। वहीं, रोहित शर्मा 756 रेटिंग के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उनसे आगे और टॉप पर युवा बल्लेबाज शुभमन गिल हैं। गिल 784 रेटिंग के साथ पहले पायदान पर लगातार बनें हुए हैं। नंबर चार पर विराट कोहली हैं, जिनकी रेटिंग 736 है।

न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल 720 रेटिंग के साथ नंबर पांच और श्रीलंका के चरिथ असलंका 719 रेटिंग के साथ नंबर 6 की कुर्सी पर मौजूद हैं। आयरलैंड के हैरी टेक्टर नंबर सात और भारत के श्रेयस अय्यर नंबर आठ पर हैं। अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान नंबर नौ पर मौजूद हैं, वहीं श्रीलंका के कुसल मेंडिस नंबर दस पर हैं। बता दें कि टॉप-10 में बाबर आजम और रोहित शर्मा की रैंकिंग को छोड़कर किसी भी बल्लेबाज की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

पढ़ें :- Rohit Sharma टेस्ट के बाद वनडे की कप्तानी से भी पीछे हटेंगे! गिल को लेकर BCCI ने शुरू की अगले वर्ल्ड कप की प्लानिंग
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंचे, टॉप पर भारत का ये युवा बल्लेबाज

रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंचे, टॉप पर भारत...

WI vs PAK 3rd ODI: शे होप 120* बनाम पाकिस्तान 92 ऑल आउट, 34 साल का सूखा हुआ ख़त्म

WI vs PAK 3rd ODI: शे होप 120* बनाम पाकिस्तान 92 ऑल...

पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना पहुंचे ईडी दफ्तर, अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज कराएंगे बयान

पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना पहुंचे ईडी दफ्तर, अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े...

वैभव सूर्यवंशी बीसीसीआई ने किया कॉल और बेंगलुरु पहुंचने को कहा,ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले दी जाएगी स्पेशल ट्रेनिंग, जानिए डिटेल

वैभव सूर्यवंशी बीसीसीआई ने किया कॉल और बेंगलुरु पहुंचने को कहा,ऑस्ट्रेलिया दौरे...

टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को इंग्लैंड में प्रदर्शन का मिला इनाम, ICC ने चुना 'प्लेयर ऑफ़ द मंथ'

टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को इंग्लैंड में प्रदर्शन का मिला...

क्रिकेटर आकाश दीप को परिवहन विभाग ने दी चेतवानी, नहीं चला सकेंगे अपनी नई कार

क्रिकेटर आकाश दीप को परिवहन विभाग ने दी चेतवानी, नहीं चला सकेंगे...