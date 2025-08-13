रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंचे, टॉप पर भारत का ये युवा बल्लेबाज

ICC ODI Ranking: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज के खत्म होने के बाद आईसीसी की वनडे रैंकिंग में बदलाव हुआ है। इस सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन के चलते पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि भारत के वनडे कप्तान रोहित शर्मा को फायदा हुआ है। वह अब दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं।

बल्लेबाजों की ताजा आईसीसी वनडे रैंकिंग के अनुसार, पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम दूसरे से तीसरे पायदान पर खिसक गया हैं और उनकी रेटिंग 751 रह गयी है। वहीं, रोहित शर्मा 756 रेटिंग के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उनसे आगे और टॉप पर युवा बल्लेबाज शुभमन गिल हैं। गिल 784 रेटिंग के साथ पहले पायदान पर लगातार बनें हुए हैं। नंबर चार पर विराट कोहली हैं, जिनकी रेटिंग 736 है।

न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल 720 रेटिंग के साथ नंबर पांच और श्रीलंका के चरिथ असलंका 719 रेटिंग के साथ नंबर 6 की कुर्सी पर मौजूद हैं। आयरलैंड के हैरी टेक्टर नंबर सात और भारत के श्रेयस अय्यर नंबर आठ पर हैं। अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान नंबर नौ पर मौजूद हैं, वहीं श्रीलंका के कुसल मेंडिस नंबर दस पर हैं। बता दें कि टॉप-10 में बाबर आजम और रोहित शर्मा की रैंकिंग को छोड़कर किसी भी बल्लेबाज की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है।