  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. रोहित शर्मा के माता-पिता लंदन पहुंचे, रिटायरमेंट की अटकलें तेज

रोहित शर्मा के माता-पिता लंदन पहुंचे, रिटायरमेंट की अटकलें तेज

भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 19 जुलाई को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। इस मैच से पहले भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को लेकर रिटायरमेंट की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक न तो रोहित शर्मा...

By Harsh 
Updated Date

भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 19 जुलाई को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। इस मैच से पहले भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को लेकर रिटायरमेंट की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक न तो रोहित शर्मा, न ही बीसीसीआई, चयनकर्ताओं या टीम मैनेजमेंट की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने आया है।

पढ़ें :- Rohit Sharma Retirement : रोहित शर्मा के लिए लॉर्ड्स वनडे हो सकता है आखिरी इंटरनेशनल मैच! हिटमैन के संन्यास की अटकलें तेज

माता-पिता के लंदन पहुंचने से बढ़ीं अटकलें

रिटायरमेंट की चर्चाओं को उस समय और बल मिला जब खबर आई कि रोहित शर्मा के माता-पिता लॉर्ड्स में मैच देखने के लिए लंदन पहुंच चुके हैं। आमतौर पर रोहित के माता-पिता उनके अंतरराष्ट्रीय मुकाबले देखने स्टेडियम नहीं पहुंचते इसलिए इस बार उनकी मौजूदगी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। CREX की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चयनकर्ताओं की भविष्य की योजनाओं की जानकारी मिलने के बाद रोहित शर्मा ने खुद अपने माता-पिता के लिए लॉर्ड्स वनडे में आने का इंतजाम कराया। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

सीरीज में नहीं चला रोहित का बल्ला

इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज में रोहित शर्मा अब तक बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं रहे हैं। पहले मैच में वह 21 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए थे, जबकि दूसरे मुकाबले में 47 गेंदों का सामना करते हुए 26 रन ही बना सके। उनकी इस धीमी पारी में एक चौका और एक छक्का शामिल था।

पढ़ें :- पूरन का रिकॉर्ड शतक भी नहीं बचा सका MI न्यूयॉर्क, स्मिथ-गॉस ने 267 रन चेज कर रच दिया इतिहास

हालिया रिकॉर्ड भी चिंता का कारण

अगर रोहित शर्मा के पिछले आठ वनडे मुकाबलों पर नजर डालें तो उन्होंने 33 की औसत से 241 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 88.6 रहा, जिसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि सीमित ओवरों के क्रिकेट में यही पहलू उनके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। भारतीय टीम को 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले करीब 20 वनडे मुकाबले खेलने हैं। ऐसे में चयनकर्ता युवा खिलाड़ियों को अधिक अवसर देकर मजबूत टीम तैयार करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि यशस्वी जायसवाल इस भूमिका के सबसे मजबूत दावेदार हैं। उन्होंने अपनी पिछली तीन वनडे पारियों में दो शतक लगाकर दावेदारी मजबूत की है। सितंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में उन्हें मौका मिल सकता है।

विराट कोहली पर कायम है भरोसा

दूसरी ओर विराट कोहली को लेकर ऐसी कोई चर्चा नहीं है। टीम मैनेजमेंट उन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं का अहम हिस्सा मान रहा है। इंग्लैंड दौरे के पहले वनडे में नाकाम रहने के बाद कोहली ने दूसरे मुकाबले में शानदार अर्धशतक जड़कर लय हासिल की। अब लॉर्ड्स में भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है।

फिलहाल सिर्फ अटकलें

पढ़ें :- 2 घंटे देर से शुरू होगा मैच, आज सीरीज जीतने के लिए इंग्लैंड से भिड़ेगा भारत, जानिए कब, कहां और कैसे देखें दूसरा वनडे LIVE

रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर चर्चाएं जरूर तेज हैं लेकिन जब तक खिलाड़ी स्वयं या बीसीसीआई कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करता, तब तक रिटायरमेंट की खबरों को केवल अटकलें ही माना जाएगा। ऐसे में लॉर्ड्स वनडे पर सभी की नजरें रहेंगी कि रोहित मैदान पर अपने प्रदर्शन से इन चर्चाओं का क्या जवाब देते हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

रोहित शर्मा के माता-पिता लंदन पहुंचे, रिटायरमेंट की अटकलें तेज

रोहित शर्मा के माता-पिता लंदन पहुंचे, रिटायरमेंट की अटकलें तेज

Rohit Sharma Retirement : रोहित शर्मा के लिए लॉर्ड्स वनडे हो सकता है आखिरी इंटरनेशनल मैच! हिटमैन के संन्यास की अटकलें तेज

Rohit Sharma Retirement : रोहित शर्मा के लिए लॉर्ड्स वनडे हो सकता...

पूरन का रिकॉर्ड शतक भी नहीं बचा सका MI न्यूयॉर्क, स्मिथ-गॉस ने 267 रन चेज कर रच दिया इतिहास

पूरन का रिकॉर्ड शतक भी नहीं बचा सका MI न्यूयॉर्क, स्मिथ-गॉस ने...

पूरन का 31 गेंदों में रिकॉर्ड शतक, पोलार्ड ने रचा इतिहास, MLC में MI न्यूयॉर्क ने ठोके 266 रन

पूरन का 31 गेंदों में रिकॉर्ड शतक, पोलार्ड ने रचा इतिहास, MLC...

2 घंटे देर से शुरू होगा मैच, आज सीरीज जीतने के लिए इंग्लैंड से भिड़ेगा भारत, जानिए कब, कहां और कैसे देखें दूसरा वनडे LIVE

2 घंटे देर से शुरू होगा मैच, आज सीरीज जीतने के लिए...

IND vs ENG Toss : इंग्लैंड ने जीता टॉस, भारत करेगा गेंदबाजी; प्लेइंग इलेवन में इन खिलाड़ियों को मिला मौका

IND vs ENG Toss : इंग्लैंड ने जीता टॉस, भारत करेगा गेंदबाजी;...