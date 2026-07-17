रोहित शर्मा के माता-पिता लंदन पहुंचे, रिटायरमेंट की अटकलें तेज

भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 19 जुलाई को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। इस मैच से पहले भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को लेकर रिटायरमेंट की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक न तो रोहित शर्मा, न ही बीसीसीआई, चयनकर्ताओं या टीम मैनेजमेंट की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने आया है।

माता-पिता के लंदन पहुंचने से बढ़ीं अटकलें

रिटायरमेंट की चर्चाओं को उस समय और बल मिला जब खबर आई कि रोहित शर्मा के माता-पिता लॉर्ड्स में मैच देखने के लिए लंदन पहुंच चुके हैं। आमतौर पर रोहित के माता-पिता उनके अंतरराष्ट्रीय मुकाबले देखने स्टेडियम नहीं पहुंचते इसलिए इस बार उनकी मौजूदगी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। CREX की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चयनकर्ताओं की भविष्य की योजनाओं की जानकारी मिलने के बाद रोहित शर्मा ने खुद अपने माता-पिता के लिए लॉर्ड्स वनडे में आने का इंतजाम कराया। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

सीरीज में नहीं चला रोहित का बल्ला

इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज में रोहित शर्मा अब तक बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं रहे हैं। पहले मैच में वह 21 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए थे, जबकि दूसरे मुकाबले में 47 गेंदों का सामना करते हुए 26 रन ही बना सके। उनकी इस धीमी पारी में एक चौका और एक छक्का शामिल था।

हालिया रिकॉर्ड भी चिंता का कारण

अगर रोहित शर्मा के पिछले आठ वनडे मुकाबलों पर नजर डालें तो उन्होंने 33 की औसत से 241 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 88.6 रहा, जिसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि सीमित ओवरों के क्रिकेट में यही पहलू उनके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। भारतीय टीम को 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले करीब 20 वनडे मुकाबले खेलने हैं। ऐसे में चयनकर्ता युवा खिलाड़ियों को अधिक अवसर देकर मजबूत टीम तैयार करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि यशस्वी जायसवाल इस भूमिका के सबसे मजबूत दावेदार हैं। उन्होंने अपनी पिछली तीन वनडे पारियों में दो शतक लगाकर दावेदारी मजबूत की है। सितंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में उन्हें मौका मिल सकता है।

विराट कोहली पर कायम है भरोसा

दूसरी ओर विराट कोहली को लेकर ऐसी कोई चर्चा नहीं है। टीम मैनेजमेंट उन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं का अहम हिस्सा मान रहा है। इंग्लैंड दौरे के पहले वनडे में नाकाम रहने के बाद कोहली ने दूसरे मुकाबले में शानदार अर्धशतक जड़कर लय हासिल की। अब लॉर्ड्स में भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है।

फिलहाल सिर्फ अटकलें

रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर चर्चाएं जरूर तेज हैं लेकिन जब तक खिलाड़ी स्वयं या बीसीसीआई कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करता, तब तक रिटायरमेंट की खबरों को केवल अटकलें ही माना जाएगा। ऐसे में लॉर्ड्स वनडे पर सभी की नजरें रहेंगी कि रोहित मैदान पर अपने प्रदर्शन से इन चर्चाओं का क्या जवाब देते हैं।