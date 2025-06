IPL Final 2025 : पंजाब किंग्स ने जीता टॉस, आरसीबी की पहले बैटिंग, देखें प्लेइंग इलेवन

IPL 2025 Final : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) का फाइनल मैच पंजाब किंग्स और आरसीबी (RCB) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर आरसीबी (RCB) को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है। दोनों ही टीमें बिना किसी बदलाव के इस महामुकाबले में उतरी हैं। इस मुकाबले से पहले अहमदाबाद में थोड़ी देर के लिए बारिश ने खलल डाला, लेकिन राहत की बात ये रही की बारिश थोड़ी देर में ही थम गई और फिर धूप निकल आई।

इस सीजन में हमें एक नया चैंपियन मिलेगा। दोनों ही टीमों ने 2008 से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में अब तक कभी खिताब नहीं जीता है। आरसीबी की टीम पहले बैटिंग के लिए उतरेगी।

पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रियांश आर्य, जोश इंग्लिस, श्रेयस अय्यर (सी), नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, काइल जेमिसन, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (प्लेइंग इलेवन): फिल साल्ट, विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जोश हेज़लवुड।

क्लोजिंग सेरेमनी में शंकर महादेवन ने बांधा समां

Lighting up the #Final with an enthusiastic Tribute Ceremony 🇮🇳#TATAIPL | #RCBvPBKS | #Final | #TheLastMile pic.twitter.com/b0WptvNnIO

— IndianPremierLeague (@IPL) June 3, 2025