  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. RR vs DC : दिल्ली कैपिटल्स के लिए आज जीत बेहद जरूरी, राजस्थान रॉयल्स के पास टेबल टॉपर बनने का होगा मौका

RR vs DC : दिल्ली कैपिटल्स के लिए आज जीत बेहद जरूरी, राजस्थान रॉयल्स के पास टेबल टॉपर बनने का होगा मौका

DC vs RR Match Preview : आईपीएल 2026 में सभी टीमों के लिए उस अहम दौर की शुरुआत हो गयी है, जहां हर एक हार और जीत उनके प्लेऑफ में पहुंचने का रास्ता तय करेगी। इसी कड़ी में आज दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक अहम मैच खेला जाना है। इस मैच में जीत दोनों टीमों के लिए बेहद जरूरी है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

RR vs DC Match Preview : आईपीएल 2026 में सभी टीमों के लिए उस अहम दौर की शुरुआत हो गयी है, जहां हर एक हार और जीत उनके प्लेऑफ में पहुंचने का रास्ता तय करेगी। इसी कड़ी में आज दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक अहम मैच खेला जाना है। इस मैच में जीत दोनों टीमों के लिए बेहद जरूरी है।

पढ़ें :- IPL Playoff Scenario : पंजाब की हार से बदला पॉइंट्स टेबल का समीकरण, तीन टीमों की प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की

दरअसल, IPL 2026 सीज़न की शुरुआत जीत से करने वाली दिल्ली कैपिटल्स की गाड़ी अब उतर चुकी है। टीमों को अपने पिछले तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। जिसके बाद उसके प्लेऑफ में पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन हो गया है। अगर दिल्ली शुक्रवार को जीत दर्ज करती है तो उसकी उम्मीदें जिंदा रहने वाली हैं। लेकिन हार उसकी मुश्किलें और बढ़ा देगी। इस बीच, दिल्ली के लिए बड़ी राहत की खबर यह है कि मिशेल स्टार्क की टीम में वापसी हो चुकी है।

दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स के पास पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचने का सुनहर मौका है। अगर वह दिल्ली को हराने में सफल रहते हैं तो 10 मैचों में 14 अंकों के साथ टॉप पहुंच जाएंगे। ऐसे में उनके प्लेऑफ पहुंचने का रास्ता लगभग साफ हो जाएगा। फिलहाल, उनकी नजरें टॉप-2 में खत्म करने की होगी। जिससे राजस्थान को क्वालिफार खेलने का मौका मिलेगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जब खिलाड़ी युवा होता है, तो वह व्यक्तिगत पुरस्कार जीतने के बारे में सोचता है, मैं उस दौर से आगे निकल चूका हूं: भुवनेश्वर कुमार

जब खिलाड़ी युवा होता है, तो वह व्यक्तिगत पुरस्कार जीतने के बारे...

RCB कप्तान रजत पाटीदार थे पूरी तरह 'Not Out' ! कमेंटेटर और एक्सपर्ट्स ने थर्ड अंपायर के फैसले पर उठाए सवाल

RCB कप्तान रजत पाटीदार थे पूरी तरह 'Not Out' ! कमेंटेटर और...

RR vs DC : दिल्ली कैपिटल्स के लिए आज जीत बेहद जरूरी, राजस्थान रॉयल्स के पास टेबल टॉपर बनने का होगा मौका

RR vs DC : दिल्ली कैपिटल्स के लिए आज जीत बेहद जरूरी,...

IPL 2026- ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट पीते हुए नजर आएं कप्तान रियान पराग, सोशल ​मीडिया में वीडियो वायरल

IPL 2026- ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट पीते हुए नजर आएं कप्तान रियान...

IPL Playoff Scenario : पंजाब की हार से बदला पॉइंट्स टेबल का समीकरण, तीन टीमों की प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की

IPL Playoff Scenario : पंजाब की हार से बदला पॉइंट्स टेबल का...

'मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या...' RCB से बुरी तरह हारने पर बोले DC कप्तान अक्षर पटेल

'मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या...' RCB से...