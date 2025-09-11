  1. हिन्दी समाचार
  2. राजनीति
  3. 75 साल के हुए RSS प्रमुख मोहन भागवत, PM मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई

75 साल के हुए RSS प्रमुख मोहन भागवत, PM मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई

RSS chief Mohan Bhagwat turns 75: आज 11 सितंबर 2025 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छठवें और वर्तमान प्रमुख मोहन भागवत 75 वर्ष के हो गए हैं। भागवत 2009 से आरएसएस प्रमुख के पद को संभाल रहे हैं। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हे जन्मदिन की बधाई दी है। केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी भागवत को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

RSS chief Mohan Bhagwat turns 75: आज 11 सितंबर 2025 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छठवें और वर्तमान प्रमुख मोहन भागवत 75 वर्ष के हो गए हैं। भागवत 2009 से आरएसएस प्रमुख के पद को संभाल रहे हैं। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हे जन्मदिन की बधाई दी है। केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी भागवत को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं हैं।

पढ़ें :- Pashupati Kumar Paras jeevan parichay : पार्टी का तख्‍तापलट कर मोदी मंत्रिमंडल का बने हिस्सा, ऐसा रहा पशुपति कुमार का पारस सफर

पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मोहन भागवत जी ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से प्रेरित होकर समता-समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है।” मां भारती की सेवा में सदैव तत्पर मोहन जी के 75वें जन्मदिन के विशेष अवसर पर मैंने उनके प्रेरक व्यक्तित्व को लेकर अपनी भावनाएं रखी हैं। मैं उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।”

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएँ। राष्ट्र निर्माण एवं व्यक्ति निर्माण का संकल्प लेकर, पूरे मनोयोग के साथ काम करने वाले, वे एक सच्चे साधक हैं। भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन एवं संरक्षण में उनका अमूल्य योगदान भारत के असंख्य स्वयंसेवकों के लिए प्रेरणा है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि कि वे दीर्घायु हों एवं उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो।”

पढ़ें :- नेपाल की अंतरिम सरकार की कुर्सी संभालने से पहले सुशीला कार्की ने पीएम मोदी की तारीफ, कही ये बातें

बता दें कि मोहन मधुकरराव भागवत का जन्म 11 सितम्बर 1950 हो हुआ था। वे 1970 के दशक के मध्य में प्रचारक बने। भागवत सन् 2009 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छटे और वर्तमान सरसंघचालक हैं। के एस सुदर्शन ने अपनी सेवानिवृत्ति पर उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Pashupati Kumar Paras jeevan parichay : पार्टी का तख्‍तापलट कर मोदी मंत्रिमंडल का बने हिस्सा, ऐसा रहा पशुपति कुमार का पारस सफर

Pashupati Kumar Paras jeevan parichay : पार्टी का तख्‍तापलट कर मोदी मंत्रिमंडल...

सीमा हैदर जैसा मामला फिर आया सामने, निकाह कर आठ माह से बिना वीजा भारत में रह रही थी युवती, पुलिस ने किया गिरफ्तार

सीमा हैदर जैसा मामला फिर आया सामने, निकाह कर आठ माह से...

राहुल गांधी से 69000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने की मुलाकात, बोले-नेपाल में युवाओं ने तख्ता पलट दिया, सरकार नहीं सुनेगी तो यहां भी सड़क पर उतरेंगे

राहुल गांधी से 69000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने की मुलाकात, बोले-नेपाल में युवाओं...

गोरखपुर में सीएम योगी, बोले -कर्ता के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना सनातन धर्म का है पहला संस्कार

गोरखपुर में सीएम योगी, बोले -कर्ता के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट...

Nepal Protests : नेपाल में अंतरिम सरकार गठन के प्रयास तेज , सेना ने काठमांडू और अन्य जिलों में कर्फ्यू बढ़ाया

Nepal Protests : नेपाल में अंतरिम सरकार गठन के प्रयास तेज ,...

नितिन गडकरी का एथनॉल विवाद पर बड़ा बयान, बोले- मुझे निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया पर चलाया गया पेड कैम्पेन

नितिन गडकरी का एथनॉल विवाद पर बड़ा बयान, बोले- मुझे निशाना बनाने...