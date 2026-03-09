Samsung Galaxy S25 discount :  सैमसंग गैलेक्सी S25 FE पर बंपर छूट, जानें फीचर और स्पेसिफिकेशन

Samsung Galaxy S25 discount : अगर आप करीब 50,000 रुपये के बजट में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अभी Amazon पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग 2026 सेल में एक खास डील मिल रही है।

Samsung Galaxy S25 FE

सैमसंग गैलेक्सी S25 FE, जिसे पिछले साल 59,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, अब Amazon पर काफी कम कीमत पर मिल रहा है। सभी ऑफर्स को मिलाकर देखें तो इसकी कुल कीमत 50,000 रुपये से भी कम हो जाती है।

फीचर्स

फ्लैगशिप फीचर्स वाले इस फोन में Exynos प्रोसेसर, ट्रिपल कैमरा और शानदार AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इस कीमत पर यह डील काफी आकर्षक मानी जा रही है। यहां इस डील की पूरी जानकारी दी गई है।

सैमसंग गैलेक्सी S25 FE अमेज़न डील और बचत

Samsung Galaxy S25 FE Amazon पर फिलहाल लगभग ₹51,399 में उपलब्ध है, जो लॉन्च कीमत से ₹8,600 कम है। अगर आप ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं, तो आपको 1,541 रुपये का Amazon Pay कैशबैक मिलेगा, जिससे कुल प्रभावी कीमत लगभग ₹49,858 हो जाएगी। कुल मिलाकर, ₹59,999 की लॉन्च कीमत वाले इस फोन पर आपको ₹10,141 से अधिक की बचत होगी, जो कि एक बड़ी रकम है।

ट्रेड-इन ऑफर विकल्प

इसके अलावा, ट्रेड-इन ऑफर का विकल्प भी उपलब्ध है, जिसके तहत Amazon आपके मौजूदा फोन के बदले ₹42,000 तक का एक्सचेंज वैल्यू प्रदान करता है। लेकिन यह कीमत आपके एक्सचेंज किए जा रहे फोन की स्थिति और मॉडल के आधार पर अलग-अलग होगी।

डिस्प्ले और AI फीचर्स सपोर्ट

Samsung Galaxy S25 FE में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.7 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले है। इसमें Exynos 2400 प्रोसेसर लगा है जो रोजाना के मल्टीटास्किंग काम को आसानी से संभालता है और Samsung के Galaxy AI फीचर्स को भी सपोर्ट करता है।

फास्ट चार्जिंग

बैटरी लाइफ की भी कोई चिंता नहीं है। 4900mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग के साथ, आपको दिन भर चार्जिंग पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।