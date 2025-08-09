सैमसंग ने नए डिज़ाइन और एआई फीचर्स वाले जबरदस्त साउंडबार किए लॉन्च, चेक करें कीमत और बाकी डिटेल्स

Samsung 2025 Q-Series Soundbar Lineup: साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता, सैमसंग ने अपने भारतीय ग्राहकों के लिए अपनी 2025 क्यू-सीरीज़ साउंडबार लाइनअप के तहत दो साउंडबार लॉन्च किए हैं। जिनमें ‘HW-Q990F’ और कन्वर्टिबल ‘HW-QA700F’ मॉडल शामिल हैं। ये दोनों ही मॉडल वर्तमान में भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। ये यूजर्स को एक बेहतरीन ऑडियो अनुभव प्रदान करते हैं। आइये सैमसंग के नए साउंडबार्स कीमत और फीचर्स के बारे में विस्तार से जान लेते हैं-

सैमसंग के नए ‘HW-Q990F’ और ‘HW-QA700F’ साउंडबार बेहतर सिनेमाई दृश्य अनुभव के लिए ब्रांड के अपने AI साउंड इंजन द्वारा संचालित हैं, जबकि डायनामिक बेस कंट्रोल और एक्टिव वॉयस एम्पलीफायर प्रो कम आवृत्ति आउटपुट को बेहतर बनाते हैं और संवादों को शार्प बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, Q-सिम्फनी प्रो साउंडबार को सैमसंग के इकोसिस्टम में सहजता से एकीकृत करने में मदद करता है और वायरलेस डॉल्बी एटमॉस (3D साउंड), स्मार्टथिंग्स, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट, एयरप्ले और रून रेडी जैसे फीचर्स नवीनतम साउंडबार को और अधिक क्षमताएं प्रदान करते हैं।

डिज़ाइन की बात करें तो, मिनिमलिस्ट-स्टाइल कन्वर्टिबल फिट डिज़ाइन और इंटीग्रेटेड गायरो सेंसर साउंडबार को अपने साउंड प्रोफाइल को एडजस्ट करने और अपने आस-पास के वातावरण और जगह के आधार पर सर्वश्रेष्ठ ऑडियो आउटपुट देने में मदद करते हैं। इसके अलावा, कॉम्पैक्ट 6.5 इंच का वायरलेस सबवूफर, जो पिछले मॉडलों की तुलना में अब 58% छोटा है, कमरे में गूंजने वाला और बोल्ड बेस भी प्रदान करता है।

कीमत और उपलब्धता की बात करें तो ‘HW-Q990F’ और ‘HW-QA700F’ दोनों साउंडबार को Samsung.com, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और रिटेल स्टोर्स के ज़रिए खरीदा जा सकता है। सैमसंग के ‘HW-Q990F’ साउंडबार मॉडल की शुरुआती कीमत ₹14,990 है और यह ₹92,990 तक जाती है।