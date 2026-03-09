  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Sandisk USB-C Flash Drive :  सैनडिस्क ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे छोटा USB-C फ्लैश ड्राइव, जानें स्टोरेज और डिजाइन

Sandisk USB-C Flash Drive :  सैनडिस्क ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे छोटा USB-C फ्लैश ड्राइव, जानें स्टोरेज और डिजाइन

स्टोरेज डिवाइस बनाने वाली कंपनी Sandisk ने भारत में नया कॉम्पैक्ट फ्लैश ड्राइव लॉन्च किया है। कंपनी के द्वारा डिज़ाइन इस कॉम्पैक्ट स्टोरेज डिवाइस को यूएसबी-सी संगत लैपटॉप, टैबलेट और अन्य उपकरणों को ध्यान में रख कर डिज़ाइन किया गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Agusta Westland AW139 Helicopter : दुनिया का सबसे सुरक्षित VVIP हेलीकॉप्टर, क्रैश सेफ्टी सिस्‍टम और 310 km की रफ्तार, योगी के विमान बेड़े में शामिल

Agusta Westland AW139 Helicopter : दुनिया का सबसे सुरक्षित VVIP हेलीकॉप्टर, क्रैश...

Samsung Galaxy S25 discount :  सैमसंग गैलेक्सी S25 FE पर बंपर छूट, जानें फीचर और स्पेसिफिकेशन

Samsung Galaxy S25 discount :  सैमसंग गैलेक्सी S25 FE पर बंपर छूट,...

Sandisk USB-C Flash Drive :  सैनडिस्क ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे छोटा USB-C फ्लैश ड्राइव, जानें स्टोरेज और डिजाइन

Sandisk USB-C Flash Drive :  सैनडिस्क ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे...

Google Pixel 11 : बेहतरीन फीचर्स के साथ धूम मचाएगा गूगल पिक्सेल 11 , जानें लॉन्च डेट और कीमत

Google Pixel 11 : बेहतरीन फीचर्स के साथ धूम मचाएगा गूगल पिक्सेल...

Sundar Pichai New Package : अल्फाबेट ने सुंदर पिचाई के लिए तय किया नया पैकेज,  जानें वेतन में कितनी हुई बढ़ोतरी

Sundar Pichai New Package : अल्फाबेट ने सुंदर पिचाई के लिए तय...

OpenAI Caitlin Kalinowski : OpenAI के रोबोटिक्स हेड कैटलिन कैलिनोव्स्की का इस्तीफा, अमेरिकी सरकार से इस डील पर हुए परेशान

OpenAI Caitlin Kalinowski : OpenAI के रोबोटिक्स हेड कैटलिन कैलिनोव्स्की का इस्तीफा,...