संजू सैमसन अब RR के लिए किसी भी कीमत पर नहीं चाहते खेलना! पर फ्रेंचाइजी रिलीज करने को तैयार नहीं

Sanju Samson vs Rajasthan Royals: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान जल्द हो सकता है, जिसमें संजू सैमसन को प्रमुख विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया जाना लगभग तय माना जा रहा है। इससे पहले संजू सैमसन और आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स हाल ही में ट्रेड चर्चाओं में छाए हुए हैं। संभावित आईपीएल ट्रेड खिलाड़ी और फ्रेंचाइजी के बीच गंभीर मतभेदों को दर्शाता है। हालांकि, फ्रेंचाइजी इस मामले में असमंजस की स्थिति में है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Sanju Samson vs Rajasthan Royals: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान जल्द हो सकता है, जिसमें संजू सैमसन को प्रमुख विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया जाना लगभग तय माना जा रहा है। इससे पहले संजू सैमसन और आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स हाल ही में ट्रेड चर्चाओं में छाए हुए हैं। संभावित आईपीएल ट्रेड खिलाड़ी और फ्रेंचाइजी के बीच गंभीर मतभेदों को दर्शाता है। हालांकि, फ्रेंचाइजी इस मामले में असमंजस की स्थिति में है।

क्रिकबज के अनुसार, संजू सैमसन और रॉयल्स प्रबंधन के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गए हैं और यहां तक कि नियुक्त कप्तान ने औपचारिक रूप से ट्रेड करने या नीलामी में शामिल होने का अनुरोध किया है। सैमसन के परिवार के सदस्यों ने खुले तौर पर कहा है कि वह अब रॉयल्स के साथ नहीं रहना चाहते। उनके कुछ करीबी आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि फ्रैंचाइज़ी के साथ उनके रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन, नियम के अनुसार, एक बार किसी खिलाड़ी के अनुबंधित होने के बाद टीम के साथ खेलना या न खेलने का फैसला, उसकी अपनी पसंद नहीं हो सकता। चाहे वह रिटेंशन के ज़रिए हो या नीलामी के ज़रिए हो।

दूसरे शब्दों में समझें तो किसी भी अनुबंधित खिलाड़ी को ट्रेड करने या रिलीज़ करने का फ़ैसला पूरी तरह से फ्रैंचाइज़ी के पास है। तकनीकी, अनुबंधात्मक और कानूनी तौर पर, सैमसन ने मौजूदा चक्र की अवधि के लिए रॉयल्स के साथ अनुबंध किया है, जो 2027 सीज़न के अंत तक है। हालांकि, फ्रेंचाइजी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें ऐसे खिलाड़ी को बरकरार रखना चाहिए जो अब उनके साथ नहीं रहना चाहता? ज़्यादा बुनियादी बात यह है कि क्या किसी ऐसे खिलाड़ी को बनाए रखना उचित है जो रुकना ही नहीं चाहता? फ्रैंचाइज़ी हमेशा एक खुशहाल ड्रेसिंग रूम पसंद करती हैं।

सैमसन को उनकी किशोरावस्था से ही निखारने के बाद, राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन सक्रिय रूप से विकल्पों की तलाश कर रहा है। फ्रैंचाइज़ी ने संभावित ट्रेड में रुचि का आकलन करने के लिए ज़्यादातर, अगर सभी नहीं, टीमों से संपर्क किया है। दरअसल, स्थापित विकेटकीपर-बल्लेबाज़ों वाली फ्रैंचाइज़ी तक भी संपर्क किया गया है। कुछ के साथ शुरुआती बातचीत भी हुई है।

सैमसंग की नाराजगी की वजह

सैमसन का नज़रिया समझना भी मुश्किल नहीं है। कप्तान होने के नाते, उन्हें अपनी बल्लेबाजी क्रम चुनने की आज़ादी की उम्मीद रही होगी, और वे पारी की शुरुआत करना पसंद करते हैं – भारतीय टी20 टीम में उनकी यही भूमिका है। हालाँकि, पिछले सीज़न के बीच में, रॉयल्स ने यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के रूप में एक मज़बूत सलामी जोड़ी तैयार की, जिससे इस जोड़ी को बिगाड़ना मुश्किल हो गया। हालाँकि, उनके बीच मतभेद का यही एकमात्र कारण नहीं हो सकता।

