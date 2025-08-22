संजू सैमसन या जितेश शर्मा, एशिया कप में कौन होगा विकेटकीपर? जानिए कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

Team India’s playing XI in Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई ने बीते मंगलवार को भारतीय टीम का ऐलान किया था। जिसमें यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों को बाहर रखना हर किसी के लिए चौंकाने वाला था। फैंस ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की। हालांकि, मौजूदा टीम के किन खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा, यह अभी भी बड़ा सवाल है।

दरअसल, एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई की चयनसमिति ने जो टीम चुनी है, उसमें टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है। गिल का खेलना तय है और अपनी ही पोजीशन पर खेलने वाले हैं। यानी अभिषेक शर्मा के साथ उपकप्तान पारी की शुरुआत करेंगे। ऐसे में संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना मुश्किल नजर आ रहा है। अगर बीसीसीआई की लिस्ट पर ध्यान दें तो संजू का नाम आखिरी के तीन खिलाड़ियों में है, जो यह दर्शाता है कि संजू को बैकअप विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है। इससे जीतेश शर्मा के मिडिल ऑर्डर में खेलने की संभावना बढ़ जाती है।

तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव या फिर तिलक वर्मा खेलने उतरेंगे। फिर हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आएंगे। इसके बाद रिंकू सिंह या शिवम दुबे को मौका मिलेगा। तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह खेलने वाले हैं। वहीं, एक स्पिनर्स में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव में से किसी एक को ही मौका दिया जाएगा। कुल मिलाकर हर्षित राणा, कुलदीप यादव, संजू सैमसन और रिंकू सिंह टीम का हिस्सा तो हैं, लेकिन उनको प्लेइंग इलेवन में जगह मिलेगी या नहीं, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है।

एशिया कप में भारत की संभावित प्लेइंग-XI

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, शिवम दुबे/रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।