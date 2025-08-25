  1. हिन्दी समाचार
  3. संतोष जायसवाल बने मां बनैलिया विकास समिति के नए अध्यक्ष

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: मां बनैलिया विकास समिति की आज आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से संतोष कुमार जायसवाल को समिति का नया अध्यक्ष चुना गया। समिति के संरक्षक कुंवर कौशल सिंह उर्फ़ मुन्ना सिंह ने बैठक के दौरान इस निर्णय की औपचारिक घोषणा की। इस अवसर पर सभी सदस्यों ने संतोष जायसवाल को शुभकामनाएं और बधाई दी।

प्रमुख सदस्य रहे मौजूद

बैठक में संरक्षक मुन्ना सिंह के साथ पूर्व अध्यक्ष दयाराम जायसवाल, उमा जायसवाल, विंध्याचल, कृष्ण मुरारी, मनीष वर्मा, दिनेश खेतान, शिवकुमार शर्मा, महेंद्र जायसवाल, ज्वाला शुक्ला, रिंकू जायसवाल, उमेश बेरीवाला, गोपाल अग्रहरि, अमरदीप सिंह, अशोक सिंह, महेंद्र सोनालिका, आशीष गुप्ता और मुन्ना चौधरी सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। सभी ने एकमत से संतोष कुमार जायसवाल के नाम पर सहमति जताई।

अध्यक्ष पद ग्रहण पर जताया आभार

चयनित होने के बाद संतोष कुमार जायसवाल ने समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा—
“यह पद मेरे लिए केवल सम्मान नहीं, बल्कि सेवा का अवसर है। समिति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने, सामाजिक विकास को सशक्त करने और संगठन की एकता बनाए रखने के लिए मैं पूर्ण निष्ठा से कार्य करूंगा। संरक्षक श्री मुन्ना सिंह सहित सभी वरिष्ठजनों का मार्गदर्शन मेरे लिए प्रेरणास्रोत रहेगा।”

उन्होंने आगे कहा कि समिति के कार्य पारदर्शिता, समर्पण और सामूहिक सहयोग से आगे बढ़ाए जाएंगे, ताकि मां बनैलिया के नाम और उद्देश्य को जन-जन तक पहुंचाया जा सके।

नई ऊर्जा का संचार

संतोष कुमार जायसवाल का अध्यक्ष पद पर चयन समिति के लिए नई दिशा और ऊर्जा का प्रतीक माना जा रहा है।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट

