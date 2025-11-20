  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. बिहार में बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात

बिहार में बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात

Satish Yadav, the lone BSP MLA in Bihar, met BSP chief Mayawati.

By संतोष सिंह 
Updated Date

दिल्ली। बिहार की रामगढ़ विधानसभा सीट से बसपा के नवनिर्वाचित विधायक सतीश यादव ने गुरुवार को बसपा प्रमुख मायावती से दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय पर मुलाकात की। इस दौरान पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम मौजूद रहे। फर्श पर घुटने टेक कर बैठे बिहार विधानसभा चुनाव में बीएसपी टिकट पर जीते इकलौते विधायक सतीश यादव को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि समानता की बात करने वाली बसपा निर्वाचित विधायक को बैठने के लिए क्या एक कुर्सी तक नहीं दे सकती? लोकतंत्र में यह तस्वीर बहुत गलत मैसेज दे रही है।

पढ़ें :- सपा विधायक पिंकी यादव के घर के बराबर में निर्यातक के घर में गार्ड को बंधक बनाकर की लूट

मायावती ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि बीएसपी की बिहार प्रदेश यूनिट सहित देश के कई राज्यों की कल नई दिल्ली स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में बिहार स्टेट बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा वहां से पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक सतीश यादव भी मौजूद रहे।

समीक्षा में, अन्य बातों के अलावा, यह बात भी सामने आई कि मतगणना वाले दिन 14 नवम्बर को विरोधी दलों के असामाजिक तत्वों द्वारा कराये गये उपद्रव में बीएसपी विधायक की गाड़ी व प्रशासन की भी गाड़ियां क्षतिग्रस्त की गई, जिसे काबू में करने हेतु पुलिस ने रात में लाठीचार्ज किया गया जिसमें बीएसपी के कई कार्यकर्ता भी गम्भीर रूप से घायल हुये।

इसको लेकर ज़िले की पुलिस द्वारा शासन के दबाव में बीएसपी के लगभग 250 कार्यकर्ताओं पर एवं अन्य 1000 अज्ञात लोगों पर कई एफआईआर दर्ज करके उसकी आड़ में पुलिस सिर्फ बीएसपी कार्यकर्ताओं को ही परेशान कर रही है, जबकि पहले इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिये और उसके बाद ही कोई कार्रवाई होनी चाहिये। अतः बीएसपी की मांग है कि इस मामले की सही व निष्पक्ष जांच हो। जब तक यह जांच पूरी ना हो जाये, तब तक इस पर कोई पुलिस कार्रवाई व गिरफ्तारी आदि न की जाए तो यही उचित होगा।

पढ़ें :- बिहार की एनडीए सरकार के शपथ समारोह में रखा गया जातीय गणित का ध्यान, सबसे ज्यादा दलित समाज से बने मंत्री
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सपा विधायक पिंकी यादव के घर के बराबर में निर्यातक के घर में गार्ड को बंधक बनाकर की लूट

सपा विधायक पिंकी यादव के घर के बराबर में निर्यातक के घर...

बिहार में बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात

बिहार में बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती...

नौतनवां में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य पदयात्रा, जगह-जगह हुआ स्वागत

नौतनवां में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य पदयात्रा, जगह-जगह हुआ...

घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, अखिलेश यादव ने शोक संतप्त परिवार से मिलकर व्यक्त की संवेदना

घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, अखिलेश यादव ने शोक...

उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए, अंतिम तिथि 10 दिसम्बर

उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन आमंत्रित...

लखनऊ में मथुरा से आए मां-बेटे ने खाया जहरीला पदार्थ, जमीन विवाद से जुड़े मामले से थे परेशान

लखनऊ में मथुरा से आए मां-बेटे ने खाया जहरीला पदार्थ, जमीन विवाद...