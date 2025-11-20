बिहार में बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात

दिल्ली। बिहार की रामगढ़ विधानसभा सीट से बसपा के नवनिर्वाचित विधायक सतीश यादव ने गुरुवार को बसपा प्रमुख मायावती से दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय पर मुलाकात की। इस दौरान पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम मौजूद रहे। फर्श पर घुटने टेक कर बैठे बिहार विधानसभा चुनाव में बीएसपी टिकट पर जीते इकलौते विधायक सतीश यादव को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि समानता की बात करने वाली बसपा निर्वाचित विधायक को बैठने के लिए क्या एक कुर्सी तक नहीं दे सकती? लोकतंत्र में यह तस्वीर बहुत गलत मैसेज दे रही है।

मायावती ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि बीएसपी की बिहार प्रदेश यूनिट सहित देश के कई राज्यों की कल नई दिल्ली स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में बिहार स्टेट बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा वहां से पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक सतीश यादव भी मौजूद रहे।

समीक्षा में, अन्य बातों के अलावा, यह बात भी सामने आई कि मतगणना वाले दिन 14 नवम्बर को विरोधी दलों के असामाजिक तत्वों द्वारा कराये गये उपद्रव में बीएसपी विधायक की गाड़ी व प्रशासन की भी गाड़ियां क्षतिग्रस्त की गई, जिसे काबू में करने हेतु पुलिस ने रात में लाठीचार्ज किया गया जिसमें बीएसपी के कई कार्यकर्ता भी गम्भीर रूप से घायल हुये।

इसको लेकर ज़िले की पुलिस द्वारा शासन के दबाव में बीएसपी के लगभग 250 कार्यकर्ताओं पर एवं अन्य 1000 अज्ञात लोगों पर कई एफआईआर दर्ज करके उसकी आड़ में पुलिस सिर्फ बीएसपी कार्यकर्ताओं को ही परेशान कर रही है, जबकि पहले इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिये और उसके बाद ही कोई कार्रवाई होनी चाहिये। अतः बीएसपी की मांग है कि इस मामले की सही व निष्पक्ष जांच हो। जब तक यह जांच पूरी ना हो जाये, तब तक इस पर कोई पुलिस कार्रवाई व गिरफ्तारी आदि न की जाए तो यही उचित होगा।