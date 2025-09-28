वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कुमार शर्मा ‘भगवान परशुराम सेवा सम्मान’ से सम्मानित

मुरादाबाद। भगवान परशुराम सेवा समिति की ओर से मनोरंजन सदन में शनिवार को बीसवां महाव्रत पारायण व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कुमार शर्मा को ‘भगवान परशुराम सेवा सम्मान’ से सम्मानित किया गया। गांधी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य राशि शर्मा को ‘मां रेणुका सेवा सम्मान’ से सम्मानित किया गया।

इसके अलावा भारत विकास परिषद, हयूमेन वेलफेयर एसोसियेशन व हार्टफुलनेस सेंटर जैसी तीन स्वयंसेवी संस्थाओ को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राजीव शर्मा, विकास शर्मा, मयंक शर्मा, पं उमेश त्रिवेदी ‘पप्पन’, डॉ़ केके मिश्रा, राजेन्द्र मोहन शर्मा, अवधेश पाठक हिमांशु वशिष्ठ, रामजी पाण्डेय, अजय मोहन शर्मा आदि उपस्थित रहे।