शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी, बोले- बाबर के नाम पर मस्जिद बनाई तो उसका भी वही हाल होगा

Murshidabad Babri Masjid Controversy: टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ‘बाबरी मस्जिद’ नींव रखने की बात कही है। जिस पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने विधायक हुमायूं कबीर को चेतावनी दी है। शंकराचार्य ने दो टूक कहा है कि बाबर एक आक्रमणकारी था और अगर कोई बाबर से जुड़ा है, तो हम उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे।

हरिद्वार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा, “…बाबर एक हमलावर था, और उसने बहुत ज़ुल्म किए हैं। अगर कोई खुद को बाबर से जुड़ा बताता है, तो हम उसे भी हमलावर मानेंगे, और उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे… हमें मस्जिद बनाने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर वे इसका नाम बाबर के नाम पर रखते हैं, तो हम वैसा ही करेंगे।”

इससे पहले टीएमसी ने गुरुवार को हुमायूं कबीर निलंबित कर दिया था। कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम ने एक बयान में कहा, “हमने देखा कि मुर्शिदाबाद से हमारे एक विधायक ने अचानक ऐलान किया कि वह बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अचानक बाबरी मस्जिद क्यों? हमने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी। हमारी पार्टी, टीएमसी के फैसले के अनुसार, हम विधायक हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर रहे हैं।”

टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद विधायक हुमायूं कबीर ने कहा, “मैं 6 दिसंबर को नींव का पत्थर रखूंगा। यह मेरा पर्सनल मामला है और पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने मुझे पहले 2015 में छह साल के लिए सस्पेंड किया था, और अब फिर से; मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। मैंने जो कहा है, उस पर कायम हूं।”

विधायक हुमायूं कबीर ने यह भी कहा, “मैं कल टीएमसी से इस्तीफा दे दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी, तो मैं 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करूंगा और (पश्चिम बंगाल चुनाव में) 135 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। मैं BJP और उनके (TMC) दोनों के खिलाफ लड़ूंगा। वे जो चाहें कर सकते हैं।”