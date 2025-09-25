शशि थरूर बोले- अगर मैच खेल रहे हैं तो PAK खिलाड़ियों से हाथ भी मिलाना चाहिए था...कारगिल युद्ध में ऐसा हुआ

Shashi Tharoor on India-Pakistan Handshake Controversy: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान हेंडशेक विवाद पर बड़ा बयान दिया है। थरूर का कहना है कि अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहे हैं तो उनके खिलाड़ियों के साथ भारतीय खिलाड़ियों को हाथ मिलाना चाहिए था। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कारगिल युद्ध के दौरान भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच का भी जिक्र किया।

एक प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने भारतीय खिलाड़ियों से पाकिस्तान टीम से हाथ न मिलने पर छिड़ विवाद को लेकर प्रतिक्रिया दी। थरूर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ लोगों की नाराजगी समझ में आती है। भारत को उनके खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहे हैं तो खेल भावना के तहत भारतीय खिलाड़ियों को हाथ मिलाना चाहिए था। उन्होंने खेल को राजनीति से दूर रखने की वकालत की। कांग्रेस नेता थरूर ने कहा, ‘व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि अगर हमें पाकिस्तान के खिलाफ इतना गुस्सा है, तो हमें खेलना ही नहीं चाहिए था। अगर हम खेल रहे हैं, तो खेल की भावना के तहत खेलना चाहिए और उनसे हाथ मिलाने चाहिए थे।’

कारगिल युद्ध का जिक्र करते हुए थरूर ने कहा, ‘हमने यह पहले 1999 में भी किया था, जब करगिल युद्ध चल रहा था। उसी दिन जब हमारे सैनिक देश के लिए जान गंवा रहे थे, हम इंग्लैंड में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे। तब भी हमने उनसे हाथ मिलाया था क्योंकि खेल की भावना अलग होती है और इसका देशों या सेनाओं के बीच चल रहे संघर्ष से कोई संबंध नहीं होता। यह मेरी राय है।’ पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आपत्तिजनक हरकतों पर उन्होंने कहा, ‘अगर पाकिस्तानी टीम ने पहले अपमानित होने के बाद दूसरी बार हमें अपमानित किया, तो यह दर्शाता है कि दोनों पक्षों में खेल भावना की कमी है।’