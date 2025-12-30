'देश के लिए उन्होंने अपने पति और बच्चे को खो दिया...' खालिदा जिया के गुजरने पर बेटे तारिक रहमान का भावुक पोस्ट

Tariq Rahman’s emotional post on Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहीं 80 वर्षीय खालिदा ने सुबह करीब 6:00 बजे अंतिम सांसें लीं। खालिदा के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत दुनियाभर के तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया। इस बीच, खालिदा के बेटे तारिक रहमान ने अपनी मां गुजरने पर भावुक पोस्ट लिखा है।

खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने एक्स पोस्ट में लिखा, “मेरी माँ, BNP चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया, ने सर्वशक्तिमान अल्लाह की पुकार का जवाब दिया और आज हमें छोड़कर चली गईं। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन (निश्चित रूप से, हम अल्लाह के हैं, और उसी के पास हमें लौटना है)। कई लोगों के लिए, वह देश की नेता थीं, एक अडिग नेता, लोकतंत्र की माँ, बांग्लादेश की माँ। आज, देश एक मार्गदर्शक हस्ती के खोने का शोक मना रहा है जिसने इसकी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को आकार दिया।”

रहमान ने आगे लिखा, “मेरे लिए, खालिदा ज़िया एक कोमल और प्यारी माँ थीं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश और उसके लोगों के लिए समर्पित कर दिया। अपने पूरे जीवन में, वह तानाशाही, फासीवाद और प्रभुत्व के खिलाफ मजबूती से खड़ी रहीं, स्वतंत्रता, संप्रभुता और लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया। हालांकि उनका जीवन बलिदान और संघर्ष से रोशन था, घर पर वह हमारी सबसे सच्ची संरक्षक थीं, एक ऐसी माँ जिनका असीम प्यार हमें हमारे सबसे बुरे पलों में ताकत देता था। उन्होंने बार-बार गिरफ्तारी, मेडिकल देखभाल से इनकार और लगातार उत्पीड़न सहा। फिर भी दर्द, कैद और अनिश्चितता में भी, उन्होंने साहस और करुणा के साथ अपने परिवार को आश्रय देना कभी बंद नहीं किया। उनका लचीलापन ज़ोरदार नहीं था, लेकिन वह अटूट था।”

खालिदा जिया के बेटे ने लिखा, “देश के लिए, उन्होंने अपने पति को खो दिया; उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। उस नुकसान में, यह राष्ट्र और इसके लोग उनका परिवार, उनका मकसद, उनकी आत्मा बन गए। वह देशभक्ति, बलिदान और प्रतिरोध की एक अविस्मरणीय विरासत छोड़ गई हैं, एक ऐसी विरासत जो बांग्लादेश की लोकतांत्रिक चेतना में जीवित रहेगी। मैं आप सभी से मेरी माँ के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करता हूँ। इस देश के लोगों और दुनिया द्वारा दिखाए गए गहरे स्नेह, प्यार और सम्मान के लिए, मेरा परिवार और मैं हमेशा आभारी रहेंगे।”