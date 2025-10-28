shreyas Iyar health update : श्रेयस अय्यर के सेहत में हुआ सुधार , ICU से बाहर पर अस्पताल में रहेंगे भर्ती

  1. हिन्दी समाचार
टीम इंडिया स्टार श्रेयस अय्यर  के हैल्थ को लेकर  जानकारी मिली है। बता दें क्रिकेटर के सेहत में सुधार हो गया।  उन्हें स‍िडनी में ICU से निकालकर अस्पताल के प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है।  बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए बताया

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

राजीव शुक्ला ने बताया कि “अय्यर जो ICU में थे, अब बाहर आ गए हैं और डॉक्टर के निगरानी में हैं। वे अब मेडिकली स्टेबल हैं, हालांकि उन्हें कुछ और दिनों तक अस्पताल में रहना होगा।  बता दें कि श्रेयस अय्यर ने स‍िडनी वनडे के दौरान दौड़ते हुए एलेक्स कैरी का कैच पकड़ा था, जिसके बाद वो मैदान पर बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे। इसके बाद उन्हे हॉस्पिटल में एड्मिट कराया गया था।

कैसे हुए श्रेयस अय्यर इंजर्ड

स‍िडनी वनडे के दौरान ऑस्ट्रेलिया की पारी के 30वें ओवर के दौरान जब विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने एक शॉट खेलने की कोशिश की जो ऑफ साइड की दिशा में ऊंचा चला गया. श्रेयस अय्यर ने बैकवर्ड प्वाइंट से दौड़ लगाई और शानदार टाइमिंग के साथ छलांग लगाते हुए गजब का कैच पकड़ा, जिससे मैथ्यू रेनशॉ के साथ चल रही 59 रन की साझेदारी का अंत हो गया

कैच लेने के बाद अय्यर अपने बाएं हिस्से पर अजीब तरीके से गिरे और दर्द से कराहते हुए शरीर को पकड़ लिया।  इसके बाद उनके साथ और मेडिकल टीम वहाँ तुरंत पहुंची।  इसके बाद अय्यर को स्कैन और मेडिकल जांच के लिए सिडनी के एक अस्पताल में ले जाया गया. जहां पता चला कि गिरने के दौरान उनके प्लीहा (spleen) में गहरी चोट आई है।

