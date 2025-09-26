  1. हिन्दी समाचार
  Health Care : गले में खराश और बुखार , मुंह पर दाने, हो सकते हैं हैंड फुट माउथ डिजीज के लक्षण

Health Care : गले में खराश और बुखार , मुंह पर दाने, हो सकते हैं हैंड फुट माउथ डिजीज के लक्षण

बदलते मौसम के कारण लोगों को खांसी , बुखार , जुकाम घेर रहा है। इस सीजन में वायरल, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारी फैलने का काफी हद तक चांस रहता है। इन सब के बीच एक नयी बीमारी फैली हुई है जो सीधा मुंह पर अटैक करती है। हल्का बुखार, गले में खराश और मुंह-हाथ पर दाने हो रहे हैं तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये हाथ, पैर और मुंह का रोग (HFMD) हो सकता है। बच्चों में ये बीमारी आम है खासतौर से स्कूलों और डेकेयर में ये बीमारी तेजी से फैलती है। यहां एक दूसरे को छूने और पास रहने से इंफेक्शन तेजी से फैलता है। इस बीमारी में हाथ, पैरों और मुंह के अंदर छोटे-छोटे छाले जैसे हो जाते हैं। 

हाथ, पैर और मुंह रोग क्या है?

हैंड फुट माउथ डिजीज एक वायरल इंफेक्शन है। जो मोस्टली छोटे बच्चों में फैलता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इसका खतरा ज्यादा रहता है। ये कॉक्ससैकीवायरस A16 के एक समूह के कारण होता है। इंफेक्शन लार, नाक, छालों से निकलने वाले तरल पदार्थ या इंफेक्टेड जगहों को छूने से आसानी से फैलता है। इसमें हल्के बुखार के साथ हाथों, पैरों और मुंह में छाले और फेस पर दाने जैसे हो जाते हैं। हालांकि ज्यादातर मामलों में कुछ घरेलू उपायों और दवाओं से ये बीमारी हफ्तेभर में ठीक हो जाती है। लेकिन इससे बच्चे को खाने, खेलने कूदने में परेशानी होती है।

हैंड फुट माउथ रोग कैसे फैलता है?

लार, जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है

त्वचा पर छालों से निकलने वाला तरल पदार्थ

नाक या गले से बलगम आना

अक्सर डायपर बदलते समय या शौचालय का उपयोग करने के बाद

खिलौनों, कपड़ों, तौलियों या दूषित सतहों को छूना

वायरस जब शरीर में पहुंच जाता है तो ये मुंह और आंतों की परत में बस जाता है और बढ़ना शुरू कर देता है। लक्षण दिखने से पहले भी कई बार ये वायरस दूसरों में फैल सकता है, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है।

HFMD के लक्षण

पहला लक्षण हल्का बुखार

गले में खराश खाने में परेशानी

भूख में कमी

चिड़चिड़ापन या थकान

दर्दनाक मुंह के छाले

त्वचा पर दाने या छाले

हाथों की हथेलियों, पैरों के तलवों और कभी-कभी घुटनों, कोहनियों या हिप्स पर लाल दाने

हल्का सिरदर्द या शरीर में दर्द

कई बार इंफेक्शन के 1-2 दिन बाद ही मुंह में छाले और त्वचा पर दाने नजर आने लगते हैं। कुछ मामलों में हफ्तेभर बाद दाने उभरकर आते हैं। इस दौरान ब

 

 

 

