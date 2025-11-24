सपा सांसद अवधेश प्रसाद को राम मंदिर ध्वजारोहण का नहीं मिला कार्ड, जिलाधिकारी ने दी ये सफाई

  1. हिन्दी समाचार
अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को धर्म ध्वजारोहण (Dharm Dhvajarohan) होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के आगमन से पहले फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद (SP MP Awadhesh Prasad)  ने अपनी अनदेखी का आरोप लगा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को धर्म ध्वजारोहण (Dharm Dhvajarohan) होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के आगमन से पहले फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद (SP MP Awadhesh Prasad)  ने अपनी अनदेखी का आरोप लगा है। अवधेश प्रसाद (Awadhesh Prasad) ने दावा किया है कि उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण ही नहीं दिया गया है। उनका दावा है कि अगर उन्हें बुलाया जाता या बुलाया जाएगा तो वो नंगे पैर दर्शन करने जाएंगे। सपा सांसद का दावा है कि उन्होंने राम मंदिर से जुड़े इस कार्यक्रम के संबंध में जब डीएम से बात की, तो उन्होंने कह दिया कि सारा काम श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट देख रहा है।

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बताया कि अयोध्या उनकी जन्मभूमि और संसदीय क्षेत्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्थानीय लोगों की उपेक्षा की जा रही है और बाहरी लोगों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद सांसद बनने से पहले नौ बार के विधायक और पूर्व मंत्री रहे हैं। अब इस आयोजन को लेकर अपनी नाराजगी सामने आई है।

उन्होंने कहा कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं साकेत महाविद्यालय में पढ़ा हूं। मेरा प्रभु श्री राम से गहरा लगाव है। 25 तारीख को कार्यक्रम होना है, लेकिन मेरे पास कार्ड या पास नहीं आया जबकि यह मेरा संसदीय क्षेत्र है। सांसद का दावा है कि जिलाधिकारी ने उन्हें बताया कि ये तो जिम्मेदारी ट्रस्ट की है। ट्रस्ट वाले जिसको चाह रहे हैं उनको दे रहे हैं।

अवधेश प्रसाद (Awadhesh Prasad) ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट द्वारा जानबूझकर उन्हें ‘इग्नोर’ किया जा रहा है और उन्होंने सुना है कि बाहरी लोगों को ज्यादा है और जो यहां के लोग हैं उनको मौका नहीं है। सांसद ने स्पष्ट किया कि अगर उन्हें बुलाया जाता है, तो वह निश्चित तौर पर नंगे पैर स्नान करके और पवित्र वस्त्र पहनकर दर्शन के लिए जाएंगे। सांसद अवधेश प्रसाद (SP MP Awadhesh Prasad)  ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रभु श्री राम जन-जन के हैं, गरीब के हैं, कमजोर के हैं, दलित के हैं, सबके हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के राज में कभी भेदभाव नहीं था। लेकिन ये (भाजपा) सोचते हैं कि राम हमारे ही हैं, राम को दरअसल करने के हम ही हकदार हैं। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की है।

पीएम मोदी के आगमन पर रखी तीन मांगें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन का स्वागत करते हुए सपा सांसद अवधेश प्रसाद (SP MP Awadhesh Prasad) ने उनसे अयोध्या के विकास से संबंधित तीन महत्वपूर्ण अपेक्षाएं भी रखीं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री के आने से जिन लोगों के घर उजाड़े गए हैं, उन्हें पीछे बसाया जाएगा। करोड़ों की लागत से ली गई किसानों की भूमि के लिए उन्हें उचित मुआवजा देने का दरवाज़ा खुलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री के दर्शन से प्रदेश और देश के लाखों बेरोजगार, पढ़े-लिखे जवानों को सरकारी नौकरी मिलने का संकल्प पूरा होगा।

अयोध्या में भव्य होने जा रहा है ध्वजारोहण का कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वज स्थापित करेंगे। उनके कार्यक्रम की शुरुआत साकेत महाविद्यालय से राम मंदिर तक रोड शो के साथ होगी। इस रोड शो के दौरान 7000 से अधिक वंचित और सर्व समाज के विशिष्ट आमंत्रित अतिथि मौजूद रहेंगे। इनसे पीएम मोदी संवाद भी करेंगे। विवाह पंचमी और मंगलवार के शुभ संयोग के कारण 11:45 AM से 12:29 PM के बीच अभिजीत मुहूर्त में यह ऐतिहासिक ध्वजारोहण होगा।

