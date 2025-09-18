मुरादाबाद में सपा कार्यालय का आवंटन निरस्त, 2 सप्ताह में खाली करें कार्यालय नहीं तो 1 हजार रूपये प्रतिदिन की दर से देना होगा हर्जाना

मुरादाबाद:- मुरादाबाद के सिविल लाईन में स्थित 31 साल पहले हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय का आवंटन दो महीने पहले निरस्त कर दिया गया हैं. जिलाधिकारी ने 2 सप्ताह में कार्यालय खाली करने के भी निर्देश दिए हैं. सपा जिलाध्यक्ष ने भी जिलाधिकारी से मिलकर कार्यालय का आवंटन निरस्त नहीं करने की मांग रखी थी. लेकिन जिलाधिकारी ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था. जिलाधिकारी ने नगर निगम को निर्देश भी दिया हैं कि सपा कार्यालय वाली कोठी अपने कब्जे में ले.

मुरादाबाद जिला प्रशासन ने सपा कार्यालय को 2 सप्ताह में खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है. दरअसल विगत 1 अगस्त को जिला प्रशासन ने सपा कार्यलय का आवंटन निरस्त कर दिया था. प्रशासन के अनुसार पीटीसी-2 के पास मकान संख्या-4 चक्कर की मिलक को 13 जुलाई 1994 में 250 रुपये मासिक किराये पर तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के नाम आवंटित किया था. जो 953.71 वर्गमीटर भूमि पर बना है. इसका प्रबंधन नगर निगम मुरादाबाद के अधीन हैं. चुकी मुलायम सिंह यादव की मृत्यु हो चुकी है और भवन के नामान्तरण के सम्बंध में सपा द्वारा कोई कार्यवाही भी नही की गई है.

प्रशासन क्यों खाली करा रहा हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय:-

इसलिए एडीएम वित्त ममता मालवीय ने सपा जिलाध्यक्ष को पूर्व में भेजे गए नोटिस में कहा था कि भवन को एक महीने के अंदर खाली करके कब्जा जिला प्रशासन को दे दें, अन्यथा प्रतिदिन एक हजार रुपये की दर से हर्जाना वसूला जाएगा. दरअसल आवासीय एवम व्यवसायिक भवनों के आवंटन में शासनादेश है कि किसी भी दशा में आवंटन 15 वर्ष से अधिक ना हो,,जबकि उक्त भवन को 30 साल से ज्यादा का समय हो गया है. जिसका आवंटन इसी आधार पर निरस्त करते हुए नगर निगम के प्रबधन में लिए जाने के लिए निर्देश किया गया है.

जिलाधिकारी ने दी जानकारी :-

डीएम मुरादाबाद अनुज कुमार सिंह ने बताया कि नजुल की भूमि पर नगर पालिका द्वारा कुछ भवन बनाए गए थे. ऐसे जो भवन थे जिनके आवंटन का तय समय सीमा खत्म हो गया हैं, उन सभी भवनों को खाली करवाया जा रहा हैं. ऐसा ही एक भवन एक पार्टी विशेष को आवंटित किया गया था. उसकी भी समय सीमा पूरी हो चुकी हैं. उनको भवन खाली करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है.

