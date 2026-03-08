Sundar Pichai New Package : अल्फाबेट ने सुंदर पिचाई के लिए तय किया नया पैकेज,  जानें वेतन में कितनी हुई बढ़ोतरी

Sundar Pichai New Package : दिग्गज टेक कंपनी अल्फाबेट ने हाल ही में अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के लिए एक नए वेतन पैकेज को मंजूरी दी है। सीईओ सुंदर पिचाई आने वाले तीन वर्षों में लगभग 692 मिलियन डॉलर (करीब 6,200 करोड़ रुपये) तक का मुआवजा (Equity Compensation) कमा सकते हैं। यह आंकड़ा उन्हें वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ में शामिल करता है।

कंपनी ने अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) में दाखिल एक फाइलिंग में इस नयी इक्विटी प्लान का खुलासा किया है। खास बात यह है कि इस पैकेज का बड़ा हिस्सा Alphabet की दो उभरती कंपनियों- Waymo और Wing, के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है।

नयी योजना के तहत पिचाई को Waymo की वैल्यूएशन बढ़ने पर 260 मिलियन डॉलर तक के स्टॉक इंसेंटिव मिल सकते हैं। इसी तरह Wing के इक्विटी यूनिट्स से जुड़े इंसेंटिव 90 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकते हैं। Alphabet का मानना है कि इन “Other Bets” पर ध्यान केंद्रित करने से कंपनी और उसके निवेशकों को दीर्घकालिक लाभ होगा।

खबरों के अनुसार, इस घोषणा के बाद सिलिकॉन वैली के अन्य हाई प्रोफाइल अधिकारियों के वेतनमानों से इसकी तुलना होने लगी है। कई पर्यवेक्षकों ने तो एलोन मस्क की मशहूर टेस्ला वेतन योजना का भी जिक्र किया है।

सुंदर पिचाई पहली बार 2015 में गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। चार साल बाद, 2019 में, उन्होंने अल्फाबेट के सीईओ का पदभार भी संभाला, जो गूगल और कई अन्य व्यवसायों की देखरेख करने वाली व्यापक कॉर्पोरेट संरचना है। उनके नेतृत्व में, कंपनी ने प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। गूगल का क्लाउड कंप्यूटिंग विभाग लगातार विकसित हुआ है और अब वैश्विक क्लाउड बाजार (Global Cloud Market) में सबसे बड़े प्रतिस्पर्धियों में से एक है। कंपनी ने पिक्सल स्मार्टफोन, स्मार्ट होम डिवाइस और वियरेबल टेक्नोलॉजी सहित हार्डवेयर उत्पादों में भी भारी निवेश किया है।

शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्फाबेट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अपना ध्यान बढ़ाया है। पिचाई के नेतृत्व में, गूगल ने कई एआई उपकरण विकसित किए हैं और उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं में एकीकृत किया है।