  Tech News: भारत में Exynos 1380 SoC प्रोसेसर वाला नया सैमसंग टैबलेट हुआ लॉन्च, चेक करें डिटेल्स

Tech News: भारत में Exynos 1380 SoC प्रोसेसर वाला नया सैमसंग टैबलेट हुआ लॉन्च, चेक करें डिटेल्स

By Abhimanyu 
Updated Date

Samsung Galaxy Tab S10 Lite: साउथ कोरियन टेक दिग्गज सैमसंग ने भारत में अपने लेटेस्ट Samsung Galaxy Tab S10 Lite को लॉन्च कर दिया है। जिसे पिछले महीने वैश्विक बाजारों में पेश किया गया था। नए सैमसंग टैबलेट को भारतीय बाजार में तीन कलर ऑप्शन और चार वेरिएंट में बेचा जाएगा। इसमें Exynos 1380 SoC प्रोसेसर समेत कई खूबियां मौजूद है।

Samsung Galaxy Tab S10 Lite स्पेसिफिकेशंस

नए सैमसंग टैबलेट में 10.9 इंच का प्रभावशाली TFT डिस्प्ले है जो WUXGA+ रेज़ोल्यूशन, 600 निट्स तक ब्राइटनेस और 90Hz रिफ्रेश रेट प्रदान करती है। यह टैबलेट Exynos 1380 प्रोसेसर द्वारा संचालित है। ये दो स्टोरेज विकल्प-6GB/128GB और 8GB/256GB में आता है। पावर के लिए इसमें 8,000mAh की बैटरी है और यह सुपर-फास्ट चार्जिंग तकनीक के साथ आता है। यह एंड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है।

टैबलेट में 8MP का रियर कैमरा और 5MP का सेल्फी कैमरा है। यह S-पेन के साथ आता है जो तुरंत प्रतिक्रिया और सटीक सटीकता प्रदान करता है। अन्य विशेषताओं में हैंडराइटिंग असिस्ट, मैथ सॉल्वर, स्प्लिट व्यू, सर्कल टू सर्च, बुक कवर कीबोर्ड पर गैलेक्सी AI की (अलग से बेचा जाता है), कई थर्ड-पार्टी ऐप्स तक पहुँच, WiFi 6 और ब्लूटूथ 5.3 शामिल है। प्रो-ग्रेड ऐप्स के साथ टैबलेट पर क्लिप स्टूडियो पेंट, गुडनोट्स, लूमाफ्यूजन, नोशन, नोटशेल्फ 3, आर्कसाइट, स्केचबुक और पिक्सआर्ट जैसे ज्यादा क्रिएटिविटी को अनलॉक कर सकते हैं।

Samsung Galaxy Tab S10 Lite की कीमत और उपलब्धता

यह टैबलेट सिल्वर, कोरल रेड और ग्रे रंगों में उपलब्ध है। वाई-फाई वेरिएंट में दो स्टोरेज विकल्प में 6/128GB स्टोरेज (कीमत 30,999 रुपये) और 8/256GB स्टोरेज (कीमत 36,999 रुपये) शामिल हैं, जबकि वाई-फाई+ 5G वेरिएंट में 6/128GB स्टोरेज (कीमत 35,999 रुपये) और 8/256GB स्टोरेज (कीमत 41,999 रुपये) विकल्प मिलेंगे। यह सैमसंग इंडिया वेबसाइट, अमेज़न और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर उपलब्ध है।

