तेजस्वी यादव ने बिहार इलेक्शन एंथम आई-आई-आई… RJD… आई किया लॉन्च, समर्थकों में दिखा जबरदस्त जोश

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार सिर्फ भाषण और रैलियों की गूंज नहीं, बल्कि गानों की भी धमक सुनाई दे रही है। आरजेडी (RJD) ने मंगलवार को अपना नया चुनावी एंथम लॉन्च किया है, जिसकी लाइन “आई-आई-आई… RJD… आई” समर्थकों के बीच जबरदस्त लोकप्रिय हो रही है। तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) का ये नया गाना बिहार की माटी की आवाज है और आने वाले चुनाव में इसे हर गली-मोहल्ले तक पहुंचने वाला बता रहे हैं। इस गाने का वीडियो भी लॉन्च किया गया है, जिसमें युवाओं को बढ़-चढ़कर आकर्षित किया है।

युवाओं को संदेश

गाने के बोल बहुत आकर्षक हैं- आई-आई-आई RJD…आई। इस वीडियो में तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav)  को युवाओं के साथ दिखाया गया है। वीडियो में युवा पीढ़ी की बात पर जोर देने और उनके अधिकारों की बात बोली जा रही है। यह संदेश देता है कि बिहार का हर युवा मतदाता सभी अधिकारों का हकदार है। उससे जो छीना जाएगा उसकी कीमत देनी होगी। वीडियो में तेजस्वी की रैलियों की भी झलक देखी जा सकती है।

यूथ की आशा पलट दी भाई…

RJD के इस नए गाने में युवाओं का बोल बाला है। वीडियो में यूथ की आशा पलट दी भाई और तेजस्वी भाई को शेर बताया जा रहा है। वहीं, विपक्ष की डबल इंजन सरकार को भी घेरा है। गीत में बाइक रैलियां, रील, कैमरे आदी जैसी चीजों का भी प्रयोग किया गया है, जो आज के यूथ के बीच काफी पॉपुलर है। बता दें कि इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें तेजस्वी यादव को युवकों के साथ रील बनाते और डांस करते देखा गया था।

नेता नहीं बेटा बनकर काम करेंगे

वीडियो में तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) बिहार के लोगों से कहते दिखाई दे रहे हैं कि वे नेता नहीं बल्कि बेटा बनकर प्रदेश के लिए काम करेंगे। इस गाने के जरिए उन्होंने संदेश दिया है कि वे समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं और सबको सम्मान देना चाहते हैं। साथ ही, सियासत के जुम्लों पर भी अटैक किया है। बिहार के फ्यूचर के लिए तेजस्वी को परफेक्ट सीएम बताया जा रहा है। तेजस्वी ने ये वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है, जिसको अब तक 23 k व्यूज मिल चुके हैं।

चलो बिहार बदलें, 20 साल पुरानी खटारी सरकार बदलें : राजद

राष्ट्रीय जनता दल 16 सितंबर से 20 सितंबर तक बिहार अधिकार यात्रा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाल रहा है। इससे पहले राजद ने अपने अधिकारिक एक्स पर लिखा कि चलो बिहार, बिहार बदलें। 20 साल पुरानी खटारी सरकार बदलें।

अच्छी शिक्षा का अधिकार। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार। नियमित आय, नौकरी-रोजगार का अधिकार। सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था का अधिकार। सामाजिक सुरक्षा और उत्थान का अधिकार। कृषि की बेहतरी का अधिकार। हर समस्या की सुनवाई का अधिकार। हर अन्याय में सुनिश्चित कार्रवाई का अधिकार। बेहतर जीवनस्तर का अधिकार।चौमुखी प्रगति का अधिकार…आम जन के हर अधिकार के लिए तेजस्वी यादव की की जन समर्पित बिहार अधिकार यात्रा निकल पड़ी है।

