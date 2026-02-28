  1. हिन्दी समाचार
  3. तेल अविव जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट लौटी दिल्ली, इज़राइल में एयरस्पेस बंद

US-Israeli attack on Iran : इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया है। इस दौरान तेहरान में राष्ट्रपति भवन और खुफिया एजेंसी के मुख्यालय समेत 30 जगहों को निशाना बनाया गया। जिसके बाद ईरान की ओर से इजरायल पर बड़े हमले की आशंका जतायी जा रही है। इस बीच, इजरायल में एयरस्पेस बंद कर दिया गया है। जिसकी वजह से तेल अविव जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट वापस दिल्ली लौटना पड़ा। 

By Abhimanyu 
Updated Date

एयर इंडिया के प्रवक्ता का कहना है कि, “28 फरवरी को दिल्ली से तेल अवीव के लिए ऑपरेट करने वाली AI139, इज़राइल में एयरस्पेस बंद होने और पैसेंजर्स और क्रू की सेफ्टी के लिए इंडिया लौट रही है। एयर इंडिया को इस अचानक आई स्थिति की वजह से पैसेंजर्स को हुई परेशानी के लिए अफ़सोस है और वह सेफ्टी के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड्स बनाए रखने के लिए कमिटेड है। हम अपने फ़्लाइट ऑपरेशन्स के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी माहौल का असेसमेंट करते रहेंगे और ज़रूरत के हिसाब से ऑपरेशन्स को प्रोएक्टिवली एडजस्ट करेंगे।”

ईरान पर अमेरिका-इजरायल का बड़ा हमला

इससे पहले, इज़राइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि इज़राइल ने ईरान के खिलाफ़ एक प्रिवेंटिव मिसाइल हमला किया है; ईरान में हमले के बाद के नज़ारे, जब आसमान में धुएं का गुबार उठ रहा है। एक U.S. अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि यूएस ने (ईरान) हमले में हिस्सा लिया था और हमले भी कर रहा था। यरुशलम और तेल अवीव में सायरन सुनाई दिए, क्योंकि इज़राइल ने ईरान के खिलाफ एहतियाती हमला किया है। इज़राइली सेना ने कहा कि उसने देश भर के इलाकों में हवाई हमले के सायरन बजा दिए हैं ताकि जनता को जवाबी कार्रवाई में “इज़राइल की ओर मिसाइल दागे जाने की संभावना के लिए तैयार किया जा सके।

इजरायल में विपक्ष के नेता याइर लैपिड ने एक्स पोस्ट में लिखा, “मैं हम सबको याद दिलाना चाहता हूं: इज़राइल के लोग मज़बूत हैं। IDF और एयर फ़ोर्स मज़बूत हैं। दुनिया की सबसे मज़बूत ताकत हमारे साथ खड़ी है। ऐसे पलों में हम साथ खड़े होते हैं – और हम साथ मिलकर जीतते हैं। कोई गठबंधन नहीं है और कोई विपक्ष नहीं है, सिर्फ़ एक लोग और एक IDF है, और हम सब उनके पीछे हैं।” इस बीच, ईरान ने सेंट्रल तेहरान में तीन धमाकों की पुष्टि की है।

