चन्द्र ग्रहण से पहले देशभर में मंदिरों के कपाट बंद, ग्रहण के बाद होगी विशेष पूजा और प्रार्थना

Lunar Eclipse 2026 : आज (3 मार्च) को साल का पहला चन्द्र ग्रहण लगने वाला है। जिससे पहले देशभर में मंदिरों के कपाट बंद कर दिये गए हैं और ग्रहण के बाद मंदिर खोले जाएंगे और विशेष पूजा-पाठ होगी। दरअसल, ग्रहण काल को शास्त्रों में ‘सूतक’ का समय कहा गया है। इस अवधि के दौरान पूजा-अर्चना, भोग लगाना, मूर्ति स्पर्श और अन्य बाह्य धार्मिक कर्म वर्जित हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण में सूतक नौ घंटे पहले और सूर्य ग्रहण में बारह घंटे पहले शुरू हो जाता है।

पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार, चंद्र ग्रहण के मौके पर आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम मंदिर कुछ समय के लिए बंद रहेगा। कनिपकम मंदिर के कपाट भी 10 घंटे के लिए बंद कर दिये गए हैं। ग्रहण खत्म होने और शुद्धिकरण की रस्में पूरी होने के बाद भक्तों को अंदर आने दिया जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में ग्रहण से पहले शहर भर के मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ग्रहण के बाद पूजा-पाठ और खास प्रार्थना की जाएगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पूजा और आरती के समय में बदलाव किया गया। SSVP स्कीम के तहत आने वाले भक्तों को 3 मार्च, दोपहर 3:00 बजे तक रिपोर्ट करना होगा और तय समय और एडमिनिस्ट्रेटिव निर्देशों का पालन करना होगा।

पीटीआई से अयोध्या के एस्ट्रोलॉजर कल्कि राम ने चंद्र ग्रहण 2026 पर कहा, ‘यह 2026 का पहला चंद्र ग्रहण है जो भारत और दूसरे देशों में दिखेगा। यह मंगलवार, 3 मार्च को दोपहर 3:19 बजे शुरू होगा और शाम 6:47 बजे तक रहेगा। भारत में यह थोड़े समय के लिए ही दिखेगा। भारत के कुछ हिस्सों में, जैसे गुजरात के इलाकों में जहां चांद शाम 6:48 बजे के बाद निकलेगा, यह नहीं दिखेगा। हालांकि, भारत में सूतक काल अभी भी माना जाएगा।’

चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल शुरू होने के कारण वाराणसी में मंदिर बंद कर दिए गए। चंद्र ग्रहण शाम 7 बजे खत्म होने के बाद मंदिरों के दरवाजे फिर से खुलेंगे। वहीं, फाल्गुन पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज में संगम पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। चंद्र ग्रहण के कारण 3 मार्च को तिरुमाला मंदिर 10 घंटे के लिए बंद रहेगा। TTD ने घोषणा की है कि यहां भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर और इसके द्वारा मैनेज किए जाने वाले कई अन्य मंदिर चंद्र ग्रहण के कारण मंगलवार को भक्तों के लिए 10 घंटे के लिए बंद रहेंगे।