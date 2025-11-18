भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को लेकर तनाव हुआ कम

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को लेकर तनाव कम होने के संकेत मिल रहे हैं। जिसके तहत पारस्परिक शुल्कों से संबंधित समझौता लगभग पूरा होने वाला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते के दो हिस्से हैं, जिनमें से पारस्परिक शुल्कों से संबंधित हिस्सा जल्द ही अंतिम रूप ले सकता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी उम्मीद जताई है कि यह सौदा जल्द ही अंतिम रूप ले लेगा।

बता दे कि अगस्त में भारत से आयात पर कुल 50 प्रतिशत शुल्क (जिसमें रूस से तेल आयात पर 25% जुर्माना शुल्क शामिल था) लगाए जाने के बाद द्विपक्षीय व्यापार समझौते (bilateral trade agreements) पर बातचीत पटरी से उतर गई थी और वार्ता का छठा दौर रद्द कर दिया गया था। हालांकि अक्टूबर में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल (Commerce Secretary Rajesh Aggarwal) की वाशिंगटन (Washington) यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के संकेत मिले हैं।