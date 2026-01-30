Video-महोबा में पानी और सड़क को लेकर हुए संग्राम ने खोली जल जीवन मिशन की पोल, BJP MLA बृज भूषण राजपूत, बोले-आपकी योजना है विफल

जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) का उद्देश्य हर घर नल से जल पहुंचाना था, लेकिन इसके उलट बड़े घोटाले, आधी-अधूरी पाइपलाइन, घटिया गुणवत्ता और खोदी गई सड़कें इसकी पहचान बन चुकी हैं। न पानी मिला, न सड़कें बची। सड़कों में इतने गड्ढे हो गए हैं कि पहचानना मुश्किल है कि यहां पर भी सड़क थी। केंद्रीय जांच में यूपी के कई जिलों में काम तय मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है।
महोबा। जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) का उद्देश्य हर घर नल से जल पहुंचाना था, लेकिन इसके उलट बड़े घोटाले, आधी-अधूरी पाइपलाइन, घटिया गुणवत्ता और खोदी गई सड़कें इसकी पहचान बन चुकी हैं। न पानी मिला, न सड़कें बची। सड़कों में इतने गड्ढे हो गए हैं कि पहचानना मुश्किल है कि यहां पर भी सड़क थी। केंद्रीय जांच में यूपी के कई जिलों में काम तय मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है।
यूपी के महोबा जिले में आज एक बड़ा राजनीतिक विवाद और हंगामा देखने को मिला है। “पानी और सड़क पर संग्राम” का विवाद मुख्य रूप से जल जीवन मिशन से जुड़ा है। योजना के तहत गांवों में पेयजल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने हेतु सड़कों को खोदा गया था, लेकिन बाद में उन सड़कों की मरम्मत नहीं हुई। इससे कई गांवों में सड़कें टूटी-फूटी और बदहाल हो गईं, जबकि कई जगहों पर घरों तक नल से पानी नहीं पहुंच रहा है।
ग्रामीणों की लंबे समय से शिकायतें थीं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (Water Resources Minister Swatantra Dev Singh)महोबा पहुंचे थे। इसी दौरान चरखारी विधानसभा से बीजेपी विधायक बृज भूषण राजपूत अपने समर्थकों और करीब 100 ग्राम प्रधानों के साथ मंत्री के काफिले का रास्ता रोक दिया। विधायक और ग्रामीण मंत्री से पानी की किल्लत और सड़कों की खराब हालत को लेकर नाराज थे।
बीजेपी विधायक बृज भूषण राजपूत (BJP MLA Brij Bhushan Rajput) अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और मंत्री का काफिला रोककर अपनी बात रखनी शुरू की। उन्होंने बताया कि जिले के कई गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है और सड़कों का भी बुरा हाल है। विधायक बृज भूषण राजपूत ने मंत्री से कहा कि गांवों में पानी नहीं मिल रहा है। आपकी योजना विफल है। इस पर मंत्री ने सवाल किया कि किस गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है बताइए? मैं कार्यक्रम छोड़कर उस गांव में चलूंगा और देखूंगा। इस पर विधायक ने कहा कि किसी भी गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। आप किसी भी गांव में चलकर हकीकत देख लीजिए। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत (BJP MLA Brij Bhushan Rajput) ने आरोप लगाया की लगातार हम लोग पत्र लिख रहे है नमामि गंगे का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि जनता के हित के लिए किसी को भी रोकने की जरूरत पड़ेगी तो रोकूंगा।