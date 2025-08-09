बेंगलुरु में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, कर्नाटक सरकार ने दी मंजूरी

India's second largest stadium in Bengaluru: एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में एक नए स्टेडियम के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। सूर्या सिटी, बोम्मासंद्रा में 1,650 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। जिसमें एक साथ 80,000 दर्शकों के बैठने की सुविधा होगी।
India’s second largest stadium in Bengaluru: एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में एक नए स्टेडियम के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। सूर्या सिटी, बोम्मासंद्रा में 1,650 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। जिसमें एक साथ 80,000 दर्शकों के बैठने की सुविधा होगी।
जानकारी के अनुसार, बोम्मासंद्रा में नया स्टेडियम 100 एकड़ ज़मीन पर बनाया जाएगा, जबकि चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए सिर्फ़ 17 एकड़ ज़मीन है। इसमें आठ इनडोर और आठ आउटडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम, जिम और प्रैक्टिस सुविधाएं, एक बड़ा स्विमिंग पूल, होटल और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए एक हॉल भी होगा। कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड इस परियोजना का वित्तपोषण स्वयं करेगा। यह स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान होगा।
कर्नाटक सरकार ने यह फैसला ऐसा वक्त पर लिया है, जब आरसीबी की विजय परेड के दौरान मची भगदड़ के बाद 32,000 सीटों वाला एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम भी जांच के घेरे में आ गया है। न्यायमूर्ति जॉन माइकल कुन्हा आयोग ने इसे महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए अनुपयुक्त माना है। माना जा रहा है कि कुशल योजना के साथ, सूर्या सिटी का स्थान चिन्नास्वामी स्टेडियम में देखी गई भीड़भाड़ की समस्या को रोकने में मदद कर सकता है।
बता दें कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ की घटना के बाद टी20 महाराजा ट्रॉफी का आयोजन मैसूर में स्थानांतरित कर दिया गया था। अभी तक, संबंधित अधिकारियों ने 2025 महिला विश्व कप के तीन लीग मैचों और एक सेमीफाइनल की मेजबानी की अनुमति नहीं दी है।