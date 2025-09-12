आप MLA मनजिंदर सिंह लालपुरा को 12 साल पुराने उसमां कांड मामले में कोर्ट ने सुनाई चार साल की सजा

तरनतारन। विवाह समारोह में आई अनुसूचित जाति की लड़की हरबिंदर कौर उसमां (Harbinder Kaur Usman) के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने का मामला 12 वर्ष से कोर्ट में सुनवाई के अधीन था। अब एडिशनल सेशन जज तरनतारन प्रेम कुमार (Additional Sessions Judge Tarn Taran Prem Kumar) की कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए उसमां कांड (Usman Case) के मुख्य आरोपित मनजिंदर सिंह लालपुरा (खडूर साहिब के विधायक) को 4 साल की सजा सुनाई है।

उसमां के साथ की गई थी छेड़छाड़

तीन मार्च 2013 में गांव उसमां निवासी हरबिंदर कौर उसमां (Harbinder Kaur Usman) अपने पिता कश्मीर सिंह व परिवार के अन्य सदस्यों समेत विवाह समारोह में शिरकत करने पंजाब इंटरनेशनल पैलेस (Punjab International Palace) में पहुंची तो वहां पर मौजूद टैक्सी चालकों ने हरबिंदर कौर उसमां के साथ छेड़छाड़ की गई।

विरोध करने पर टैक्सी चालकों ने उनकी मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी बीच सड़क पर परिवार की मारपीट की थी। तब विस हलका पट्टी के गांव उसमां का यह मामला सड़क से लेकर सांसद तक गूंजा था। जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मामले का संज्ञान लेते पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे।

10 सितंबर को दिए हिरासत में लेने के आदेश

आरोपी टैक्सी चालकों में मनजिंदर सिंह लालपुरा 2022 में खडूर साहिब हलके से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए थे। 10 सितंबर को अदालत ने विधायक लालपुरा समेत अन्य आरोपितों को दोषी करार देते हुए पुलिस हिरासत में लेने के आदेश दिए।

अब एडिशनल सेशन जज तरनतारन प्रेम कुमार (Additional Sessions Judge Tarn Taran Prem Kumar) की अदालत ने उसमां कांड के मुख्य आरोपित मनजिंदर सिंह लालपुरा (Manjinder Singh Lalpura) को चार साल की सजा सुनाई है। हरबिंदर कौर उसमां व उसके परिवार ने भावुक होते हुए अदालत का धन्यवाद करते कहा कि भले ही उन्हें इंसाफ मिलने में 12 वर्ष का समय लगा, लेकिन आज वह बहुत खुश हैं कि अदालत ने उन्हें इंसाफ देते हुए आरोपितों को उनके अपराध की सजा दी है।