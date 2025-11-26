कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक की बहू ने की आत्महत्या, पुलिस को मिले सुसाइड नोट में लिखी बड़ी बात

Pan masala businessman Kamal Kishore’s daughter-in-law commits suicide: मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक कमल किशोर की बहू दीप्ति चौरसिया का शव दिल्ली के वसंत विहार स्थित आवास में पंखे से लटका मिला है। जिसके बाद दीप्ति चौरसिया के आत्महत्या करने की आशंका जतायी जा रही है। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है जबकि मृतका के परिजनों ने आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।

जानकारी के अनुसार, पान मसाला ब्रांड के मालिक कमल किशोर के बेटे हरप्रीत चौरसिया की शादी 2010 में दीप्ति से हुई थी। दोनों के एक 14 साल का बेटा भी है। आरोप है कि हरप्रीत चौरसिया ने दो शादी कर रखी है। उनकी दूसरी पत्नी साउथ इंडियन फिल्मों की एक्ट्रेस है। वसंत विहार पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मौके से मिले सुसाइड नोट में दीप्ति ने किसी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। हालांकि, इस नोट में लिखा है- “अगर किसी रिश्ते में प्यार और विश्वास नहीं है तो फिर रिश्ते में रहने और जीने की वजह क्या है।”

सूत्रों की मानें तो सुसाइड नोट से संकेत मिलता है कि वह अपने शादी-शुदा जीवन से खुश नहीं थी। फिलहाल, इस मामले में अभी कुछ पुख्ता तौर कुछ कहा नहीं जा सकता। मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी पर और स्पष्टता आएगी। इसके साथ सुसाइड नोट की फोरेंसिक जांच भी कराई जाएगी जिससे पता चल सके कि हैंडराइटिंग की दीप्ति चौरसिया है या नहीं? और प्रामाणिकता की पुष्टि की जा सके।