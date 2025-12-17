गोवा क्लब में पीड़ित परिवार के साथ हर संभव सहायता में खड़ी है दिल्ली सरकार : मनोज तिवारी

  1. हिन्दी समाचार
हाल ही में गोवा के क्लब में हुई आग की घटना हृदय विदारक दुर्घटना में प्राण गंवाये पर्यटकों में हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के एक ही परिवार के चार लोग थे। ये परिवार मूलतः उत्तराखंड से हैं।

पढ़ें :- Video: मनोज तिवारी ने रुपये और डॉलर पर बयान को बताया फेक न्यूज, भाजपा MP बोले- नोटिस भेजूंगा

आज उनकी त्रयोदशाह में हम और कपिल मिश्रा पीड़ित परिवार से मिले। हम इस भयानक दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। दुख शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। दिल्ली सरकार हर संभव सहायता में खड़ी है ये भी विश्वास दिलाया।

