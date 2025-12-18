Viral News : बेटी होते ही झूम उठा परिवार, पिता ने ‘धुरंधर’ का Fa9la Dance कर मनाया जश्न; आदित्य धर ने बताया- ‘ट्रेंड विनर’

  1. हिन्दी समाचार
रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' को आडियन्स का भरपूर प्यार मिल रहा है। फिल्म से जुड़े कई ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जहां एक ओर यूजर्स भारतीय जासूस बनकर रील बना रहे हैं तो वहीं, वायरल ट्रैक Fa9la तो हर किसी के स्पीकर पर बज रहा है। वायरल सॉन्ग और अक्षय खन्ना के  डांस की दीवानगी इस कदर है कि, जब एक परिवार में बेटी ने जन्म लिया तो पिता अपनी बच्ची की पहली झलक पाने के लिए अक्षय खन्ना वाले स्टेप करते हुए आया।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म ‘धुरंधर’ को आडियन्स का भरपूर प्यार मिल रहा है। फिल्म से जुड़े कई ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जहां एक ओर यूजर्स भारतीय जासूस बनकर रील बना रहे हैं तो वहीं, वायरल ट्रैक Fa9la तो हर किसी के स्पीकर पर बज रहा है। वायरल सॉन्ग और अक्षय खन्ना के  डांस की दीवानगी इस कदर है कि, जब एक परिवार में बेटी ने जन्म लिया तो पिता अपनी बच्ची की पहली झलक पाने के लिए अक्षय खन्ना वाले स्टेप करते हुए आया। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस वीडियो को धुरंधर के निर्देशक आदित्य धर और उनकी पत्नी अभिनेत्री यामी गौतम ने भी देखा और सराहते हुए इसे ‘ट्रेंड विनर’ बताया।

एक्स पर वीडियो वायरल

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लैटफ़ार्म  एक्स पर @imashishsrrk नामक हैंडल से शेयर किया गया है। वीडियो की शुरुआत अस्पताल के एक कमरे से होती है, जहां एक महिला नवजात शिशु को गोद में लेकर नाचती हुई दिखाई देती है। उसके पीछे साथ में दो अन्य महिलाएं भी उसके साथ नाच रही हैं। जल्द ही, कैमरा बाहर की ओर मुड़ता है और एक भावुक दृश्य को कैद करता है। इसमें एक पिता के चेहरे पर सच्ची खुशी झलकती है, जब वह अपनी नन्ही बेटी को पहली बार देखता है जो फिल्म धुरंधर के वायरल गाने ‘Fa9la’ पर नाच रहा होता है। मूल पोस्ट में उन्हें ‘ट्रेंड का विजेता’ कहा गया था।

यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया 

इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘वही बैकग्राउंड म्यूजिक। लेकिन भाव बिलकुल अलग। फिर भी शानदार। नवजात शिशु की एंट्री अब अविस्मरणीय बन गई है।’ दूसरे ने लिखा कि, ‘आखिरकार मामला सुलझ गया। सब खुश हैं हालांकि सब नहीं होंगे, हर भारतीय की जीत हुई, यार इस ट्रेंड ने सचमुच राष्ट्र-विरोधी लोगों को जला दिया और देशप्रेमी लोगों को एकजुट कर दिया।’ तीसरे यूजर ने लिखा कि, ‘सभी के चेहरे मुस्कान से खिल उठे।’ एक और यूजर ने लिखा कि, ‘आखिर आदमी चाहता क्या है? उसकी मुस्कान तो देखो।’

