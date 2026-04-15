  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. MS धोनी के हाथ में अंतिम फैसला, कल CSK के साथ हैदराबाद जाएंगे या नहीं

MS धोनी के हाथ में अंतिम फैसला, कल CSK के साथ हैदराबाद जाएंगे या नहीं

MS Dhoni's Fitness Update: पांच बार की आईपीएल विजेता चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम जीत की राह पर लौट आयी है। शुरुआती तीन मैच में हार के बाद सीएसके ने अपने पिछले दो मैच में जबरदस्त वापसी की है। इस बीच, चेन्नई की इस टीम के फैंस चेहरे पर मुस्कान लाने वाली खबर सामने आयी है। टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी फिट होने के बेहद करीब हैं। जल्द ही वह मैदान पर नजर आ सकते हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

MS Dhoni’s Fitness Update: पांच बार की आईपीएल विजेता चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम जीत की राह पर लौट आयी है। शुरुआती तीन मैच में हार के बाद सीएसके ने अपने पिछले दो मैच में जबरदस्त वापसी की है। इस बीच, चेन्नई की इस टीम के फैंस चेहरे पर मुस्कान लाने वाली खबर सामने आयी है। टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी फिट होने के बेहद करीब हैं। जल्द ही वह मैदान पर नजर आ सकते हैं।

पढ़ें :- RCB vs LSG Live : आज विराट कोहली और ऋषभ पंत की टीम के बीच होगी भिड़ंत, जानें- किसका अब तक पलड़ा भारी

ताजा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी कल सुबह (16 अप्रैल) यह फ़ैसला लेंगे कि क्या वह शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद के ख़िलाफ़ चेन्नई सुपर किंग्स के मैच के लिए हैदराबाद जाएंगे या नहीं। पता चला है कि धोनी, जो अब तक पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण टीम से बाहर थे, अब पूरी तरह फ़िट होने के बहुत करीब हैं। इस पर अंतिम फ़ैसला कल सुबह लिया जाएगा।

बता दें कि आईपीएल 2026 की शुरुआत में सीएसके ने एक बयान में कहा था कि एमएस धोनी चोटिल हैं, और वह पिंडली की चोट के चलते आईपीएल 2026 के शुरुआती 2 हफ्तों में बाहर रहेंगे। लेकिन, टीम पांच मैच खेल चुकी है और फैंस को अभी अपने थाला के मैदान लौटने का इंतजार है। अब देखना होगा कि शनिवार को एसआरएच के खिलाफ धोनी मैदान पर उतरते हैं या नहीं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

MS धोनी के हाथ में अंतिम फैसला, कल CSK के साथ हैदराबाद जाएंगे या नहीं

MS धोनी के हाथ में अंतिम फैसला, कल CSK के साथ हैदराबाद...

RCB vs LSG Live : आज विराट कोहली और ऋषभ पंत की टीम के बीच होगी भिड़ंत, जानें- किसका अब तक पलड़ा भारी

RCB vs LSG Live : आज विराट कोहली और ऋषभ पंत की...

IPL के लिए PSL को

IPL के लिए PSL को "बाय-बाय" करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने...

डेब्यू मैच में साकिब हुसैन ने रचा ईतिहास, बिहार क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हर्ष वर्धन ने जाहिर की खुशी

डेब्यू मैच में साकिब हुसैन ने रचा ईतिहास, बिहार क्रिकेट बोर्ड के...

धोनी के खेलने को लेकर न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मिशेल ने किया बड़ा खुलासा, एमएस ने नेट पर किया प्रयास

धोनी के खेलने को लेकर न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मिशेल ने किया...

चेपॉक में आज CSK vs KKR: जीत की तलाश में कोलकाता, एमएस धोनी की वापसी पर सस्पेंस

चेपॉक में आज CSK vs KKR: जीत की तलाश में कोलकाता, एमएस...