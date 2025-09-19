भारत में आईफोन 17 सीरीज का गज़ब जुनून, मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक एप्पल स्टोर पर दिखी ग्राहकों की लंबी लाइन

iPhone 17 series Sale starts in India: एप्पल ने हाल में 9 सितंबर को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में नई आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की थी। जिसकी आज 19 सितंबर से भारत में बिक्री शुरू हो गयी है। इस दौरान देश के तमाम एप्पल स्टोर पर नया आईफोन खरीने के लिए ग्राहकों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।

मुंबई के बीकेसी स्थित एप्पल स्टोर पर आईफोन 17 सीरीज के स्मार्टफोन खरीदने के लिए लोगों की लंबी भीड़ देखने को मिली है। दिल्ली के साकेत में एप्पल स्टोर के बाहर लंबी कतारें देखी गईं। बेंगलुरु के फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया में एप्पल स्टोर पर बड़ी संख्या में लोग आईफोन 17 खरीदने पहुंचे। बेंगलुरु में एक एक ग्राहक ने कहा, “मैं पिछले कुछ सालों से शुरुआती खरीदार रहा हूँ। हम पिछले हफ़्ते से इंतज़ार कर रहे हैं। हमने चार यूनिट बुक की थीं, और यह मॉडल पिछले तीन मॉडलों की तुलना में बेहतर है।”

दिल्ली के साकेत में एप्पल स्टोर से आईफोन 17 सीरीज का फोन खरीदने के बाद एक ग्राहक कहता ने कहा, “मैं सुबह से कतार में था, और मैं इस रंग का आईफोन खरीदने के लिए उत्साहित हूं। भारत में यह भगवा रंग का फोन बहुत लोकप्रिय हो जाएगा। मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुझे यह रंग बहुत पसंद है।”