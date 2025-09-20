“Restart with Infosys” :  दिग्गज आईटी कंपनी ने महिलाओं के लिए की खास पहल, करियर ब्रेक के बाद  “रीस्टार्ट विद इंफोसिस” के लिए मिलेगा नया मौका

“Restart with Infosys” : भारत की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस ने महिलाओं के लिए खास पहल की है। इन्फोसिस ने “रीस्टार्ट विद इन्फोसिस” नामक एक नया रेफरल कार्यक्रम शुरू किया है। ये प्रोग्राम उन महिलाओं को दोबारा कॉर्पोरेट दुनिया से जोड़ने का मौका देता है, जिन्होंने किसी वजह से अपना करियर बीच में रोक दिया था और अब फिर से काम करना चाहती हैं।

टैलेंट सिर्फ जेंडर से नहीं, बल्कि स्किल से आना जाना चाहिए

जीवन की वास्तविक चुनौतियों , शादी, मातृत्व या पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से कई बार महिलाएं काम से ब्रेक लेती हैं और फिर वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। इंफोसिस इस गैप को भरना चाहती है। कंपनी का कहना है कि टैलेंट सिर्फ जेंडर से नहीं, बल्कि स्किल से आना जाना चाहिए।

इस नए कार्यक्रम के साथ, आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी का लक्ष्य उन महिला पेशेवरों को नियुक्त करना है जो workforce में वापस लौट रही हैं। कंपनी ने कर्मचारियों को एक आंतरिक ईमेल भेजा है, जिसमें सफल रेफरल के लिए 50,000 रुपये तक के पुरस्कार की पेशकश की गई है। इस कार्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवारों के पास कम से कम

दो साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और कम से कम छह महीने का निरंतर करियर ब्रेक होना चाहिए। खासतौर पर टेक्नोलॉजी से जुड़े कई रोल इसमें शामिल हैं, जैसे Java, .Net, SAP, Oracle, Salesforce, React, Python, Angular जैसी प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर स्किल्स।

ESG Vision 2030

अभी इंफोसिस में कुल 3.23 लाख कर्मचारी हैं, जिनमें 39% महिलाएं हैं। लेकिन कंपनी ने अपना ESG Vision 2030 तय किया है जिसमें साफ लिखा है कि 2030 तक वो अपने वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 45% तक ले जाएगी।