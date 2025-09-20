  1. हिन्दी समाचार
  2. जॉब्स
  3. “Restart with Infosys” :  दिग्गज आईटी कंपनी ने महिलाओं के लिए की खास पहल, करियर ब्रेक के बाद  “रीस्टार्ट विद इंफोसिस” के लिए मिलेगा नया मौका

“Restart with Infosys” :  दिग्गज आईटी कंपनी ने महिलाओं के लिए की खास पहल, करियर ब्रेक के बाद  “रीस्टार्ट विद इंफोसिस” के लिए मिलेगा नया मौका

भारत की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस ने महिलाओं के लिए खास पहल की है। इन्फोसिस ने "रीस्टार्ट विद इन्फोसिस" नामक एक नया रेफरल कार्यक्रम शुरू किया है।  

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- H1-B वीजा होल्डर्स से अमेरिका लौंटने की अपील; अमेजन, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने कर्मचारियों को भेजा ईमेल
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

“Restart with Infosys” :  दिग्गज आईटी कंपनी ने महिलाओं के लिए की खास पहल, करियर ब्रेक के बाद  “रीस्टार्ट विद इंफोसिस” के लिए मिलेगा नया मौका

“Restart with Infosys” :  दिग्गज आईटी कंपनी ने महिलाओं के लिए की...

जिलाधिकारी ने 3 अधिकारियों की जांच समिति की गठित, पहचान छिपाकर अधिकारीयों और कर्मचारियों की शिकायत करने वाले गिरोह के खिलाफ अब एनएसए, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट में होगी कार्यवाही

जिलाधिकारी ने 3 अधिकारियों की जांच समिति की गठित, पहचान छिपाकर अधिकारीयों...

देहरादून में आसमान से बरसी मौत, प्राकृतिक आपदा चपेट में आने से मुरादाबाद के 6 लोगों की मौत 3 लापता गांव में छाया मातम

देहरादून में आसमान से बरसी मौत, प्राकृतिक आपदा चपेट में आने से...

उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ ने ज्ञापन सौंपकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया विरोध

उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ ने ज्ञापन सौंपकर सुप्रीम...

Ranchi Top ITI Colleges: रांची के ये हैं टॉप 3 आईटीआई संस्थान, TATA जैसी Campanies करती हैं Hiring

Ranchi Top ITI Colleges: रांची के ये हैं टॉप 3 आईटीआई संस्थान,...

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर निकाली भर्ती, जल्द करें आवेदन

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर...