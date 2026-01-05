यूपी पुलिस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा तीन साल तक बढ़ी, जानें किसे कैसे मिलेगा फायदा?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती (UP Police Recruitment) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए योगी सरकार (Yogi Government) ने सोमवार को बड़ी राहत की खबर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के निर्देश पर यूपी पुलिस (UP Police) और जेल विभाग की सीधी भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन साल की छूट दी गई है। यह फैसला कान्स्टेबल और इससे जुड़े समकक्ष पदों पर होने वाली सीधी भर्ती-2025 के लिए लिया गया है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक योग्य युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें।

इस फैसले के तहत कुल 32 हजार 679 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी और सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर जैसे पद शामिल हैं। शासनादेश जारी कर दिया गया है और आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। नई व्यवस्था के अनुसार अब सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए यह सीमा 25 से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 से बढ़ाकर 30 वर्ष और महिलाओं के लिए 30 से बढ़ाकर 33 वर्ष कर दी गई है।

सरकार की ओर से साफ किया गया है कि यह आयु सीमा में छूट एक बार के लिए विशेष रूप से प्रदान किया गया है और इसका लाभ सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को मिलेगा। बीते कुछ वर्षों में भर्ती प्रक्रिया में देरी के चलते कई अभ्यर्थी उम्र सीमा पार कर चुके थे, ऐसे युवाओं को इस फैसले से दोबारा मौका मिलेगा।